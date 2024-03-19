ستيرلينج.. «إثبات الصلاحية»



أنور إبراهيم (القاهرة)



يبدو أن الإنجليزي رحيم ستيرلينج مهاجم تشيلسي «متمسك» بالبقاء في «ستامفورد بريدج»، من أجل إقناع جماهير النادي بأنه ليس «صفقة خاسرة»، بعد أن هتفت هذه الجماهير ضده، بعد مباراة الفريق أمام ليستر سيتي في دور الثمانية لكأس إنجلترا، والتي انتهت بفوز«البلوز» 4-2، وأضاع خلالها رحيم ركلة جزاء.

ولم يستطع ستيرلينج منذ وصوله، قادماً من مانشستر سيتي في 2022، مقابل 5. 47 مليون جنيه إسترليني، أن يقدم المردود الذي يستحق عليه الراتب الكبير الذي يحصل عليه «300 ألف جنيه إسترليني» أسبوعياً، ولهذا تعرض من وقت لآخر لمضايقات وهجوم من الجماهير ومحبيه.

وذكرت صحيفة «ذا ستاندارد» أن رحيم لا يستجيب لاهتمام بعض الأندية السعودية، بالحصول على خدماته هذا الصيف، ورفضها رفضاً تاماً، ويركز على القتال من أجل الحصول على بطولة مع تشيلسي.

وقالت الصحيفة إنه اعتذر للجماهير بعد مباراة ليستر سيتي، على أدائه السيئ وإضاعته ركلة جزاء، وقال إنه سيعود أقوى 10 مرات مما كان، لمساعدة فريقه على الفوز بالبطولات والقتال من أجل شعار النادي كل يوم.

وينتهي عقد ستيرلينج في «صيف 2027»، وينوي تشيلسي عرضه للبيع في «الميركاتو الصيفي» المقبل، ويطلب فيه مبلغاً كبيراً، لتعويض ما دفعه فيه، وراتبه الكبير، الأمر الذي قد يجعل رحيله أمراً صعباً.

ويواجه تشيلسي فريق مانشستر سيتي 20 أبريل القادم، في نصف نهائي كأس إنجلترا

وأمام رحيم فرصة ذهبية، إذا كان يرغب حقاً في استعادة مستواه، بأن يستغل فترة التوقف، بمناسبة مباريات «الأجندة الدولية»، في تكثيف التدريبات ورفع مستوى أدائه على امتداد الأسبوعين القادمين، خاصة أن جاريث ساوثجيت المدير الفني للمنتخب لم يستدعه إلى قائمة «الأسود الثلاثة» التي تلعب مباراتين وديتين أمام البرازيل وبلجيكا خلال فترة التوقف الدولي.