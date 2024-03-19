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الرياضة

24. 5 مليار يورو إيرادات أندية ألمانيا

24. 5 مليار يورو إيرادات أندية ألمانيا
19 مارس 2024 20:06

 
برلين (د ب أ)

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أعلنت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم، أن أندية الدرجتين الأولى والثانية البالغ عددها 36 فريقاً تجاوزت أزمة جائحة «كورونا»، وحققت إيرادات قياسية بقيمة 24. 5 مليار يورو «7. 5 مليار دولار» بنهاية الموسم الماضي.
وأشارت الرابطة الألمانية في تقريرها المالي إن أرباح الأندية زادت بنسبة 9% عن الرقم القياسي السابق 8. 4 مليار يورو في الفترة من 2018 إلى 2019، قبل أن تؤدي القيود المفروضة بسبب جائحة «كورونا» إلى تراجع العوائد.
وأضافت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم أن 23 نادياً من أصل 36 نادياً حققت أرباح بإجمالي 1. 42 مليون يورو.
ولكن الأندية صرفت رواتب للاعبين والمدربين بمعدلات غير مسبوقة بلغت 5، 148 مليون يورو بزيادة 1ر10%.
وأوضحت الرابطة أن هناك 55 ألف شخص يشغلون مناصب ووظائف مرتبطة بكرة القدم في الأندية.
ولفتت أيضاً إلى أن الأندية الألمانية دفعت ضرائب قياسية بقيمة 6. 1 مليار يورو في موسم 2022-2023، وأكثر من 12 مليار يورو على مدار العقد الماضي.

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