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الرياضة

كورتوا.. «انتكاسة جديدة»

كورتوا.. «انتكاسة جديدة»
19 مارس 2024 21:47

 
مدريد (أ ف ب)

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مني البلجيكي تيبو كورتوا، حارس ريال مدريد، بانتكاسة جديدة، إثر تعرضه لإصابة في ركبته اليمنى خلال تدريبات فريقه.
وكان كورتوا الذي غاب عن الملاعب منذ أغسطس الماضي، بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي لركبته اليسرى، عاد إلى الملاعب في الأسابيع الأخيرة.
وقال ريال مدريد متصدر الدوري المحلي في بيان «بعد الاختبارات التي أجريت اليوم، تم تشخيص إصابة تيبو كورتوا بتمزق في الغضروف المفصلي الداخلي في ركبته اليمنى».
ومن غير المرجح أن يلعب كورتوا مع ريال مدريد، خلال ما تبقى من مباريات الموسم الحالي، بينما كان قد استبعد نفسه من المشاركة في صفوف منتخب بلجيكا في نهائيات كأس أوروبا في ألمانيا الصيف المقبل.
وحاز الحارس الأوكراني أندري لونين على ثقة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي على حساب كيبا أريسابالاجا المعار من تشيلسي الإنجليزي.
ويواجه ريال مدريد مانشستر سيتي الفائز بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، في ربع نهائي المسابقة القارية الشهر المقبل.

ريال مدريد
كورتوا
دوري أبطال أوروبا
مانشستر سيتي
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