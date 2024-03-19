استبعاد روسيا وبيلاروسيا من افتتاح الأولمبياد



لوزان (أ ف ب)



أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية، بأن الرياضيين الروس والبيلاروس الذين سمحت لهم بخوض دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس الصيف المقبل تحت علم محايد «لن يشاركوا في حفل افتتاح الألعاب».

وقال جيمس ماكلاود، مدير اللجنة الأولمبية، بعد اجتماع اللجنة التنفيذية للجنة الأولمبية في لوزان: إن الرياضيين الروس والبيلاروس الذين يخوضون غمار المنافسة تحت علم محايد «لن يكونوا ضمن الوفود والفرق المشاركة خلال عرض حفل الافتتاح كونهم رياضيين فرديين».

واستبعدت اللجنة الأولمبية الدولية روسيا في ديسمبر الماضي من المشاركة في أولمبياد 2024، لكنها أعطت الضوء الأخضر للرياضيين الروس والبيلاروس للمنافسة محايدين.

وخلال العام الماضي خففت عدد من الرياضات الأولمبية القيود، ما سمح للرياضيين من كلا البلدين بالعودة إلى المنافسة في ظل ظروف معينة، ومع ذلك، ظل الروس والبيلاروس ممنوعين من المشاركة في منافسات ألعاب القوى.