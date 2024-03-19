ساليرنيتانا يعيّن مدربه الرابع وريبيري مساعداً



روما (أ ف ب)



أعلن نادي ساليرنيتانا الإيطالي لكرة القدم، أنّ ستيفانو كولانتوونو سيكون مدربه الرابع لهذا الموسم، في الوقت الذي ذكرت فيه تقارير إعلامية محليّة، أنّ الدولي الفرنسي السابق فرانك ريبيري سيكون مساعده.

وسيشرف كولانتوولو على الفريق الذي يتذيّل ترتيب الدوري، حتى نهاية الموسم، ليحلّ مكان فابيو ليفراني الذي أقيل من منصبه، بسبب سوء النتائج بعد شهر واحد على تعيينه.

وكان ليفراني تولى دفّة الفريق في فبراير خلفاً لفيليبو إنزاجي، علماً أنّ الأخير استمر في منصبه لأربعة أشهر، بعدما كان قد أقيل البرتغالي باولو سوزا في أكتوبر الماضي.

وحصد ساليرنيتانا فوزين فقط طوال هذا الموسم، ليقبع في المركز الأخير في ترتيب «سيري آ» بفارق 12 نقطة عن منطقة الأمان، قبل 9 مراحل من نهاية الموسم.

وسبق لكولانتوونو أن شغل منصب المدرب في ساليرنيتانا في محطتين منفصلتين «2017-2018 و2021-2022».

بدوره، أنهى ريبيري مسيرته لاعباً مع ساليرنيتانا، وذكرت «سكاي سبورت» أنّه سيصبح عضواً في الجهاز الفني المُعاون لكولانتوونو.