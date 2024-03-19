وفاة مدير عام فيورنتينا



ميلانو (أ ف ب)

أعلن نادي فيورنتينا الإيطالي، وفاة المدير العام جوسيبي «جو» باروني، عن عمر يناهز 57 عاماً، بعد وعكة صحية ألمت به خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وتم نقل باروني إلى مستشفى سان رافايل في ميلانو، مما تسبب في تأجيل مباراة فيورنتينا أمام أتالانتا في الدوري المحلي إلى موعد لاحق يحدد لاحقاً.

وتعرض باروني لأزمة قلبية في أحد الفنادق بالقرب من بولونيا، قبل ساعات قليلة من مباراة فريقه ضد أتالانتا، ونُقل بطوافة إلى أحد مستشفيات ميلانو قبل أن يتوفى الثلاثاء.

وقال فيورنتينا في بيان «الجميع في فيورنتينا في حالة ذهول من الخسارة الفادحة للرجل الذي قدم احترافيته وقلبه وشغفه بألواننا».

وتابع «إن عالم «فيولا» (لقب فيورنتينا) بأكمله يحتضن زوجته كاميلا وأطفاله وعائلة باروني بأكملها في لحظة الحزن الشديد هذه».

وتوفي باروني، الذي ولد في صقلية عام 1966، ثم انتقل إلى مدينة نيويورك عندما كان طفلاً، قبل يوم واحد من عيد ميلاده الثامن والخمسين.

كان باروني جزءاً أساسياً من التسلسل الهرمي للنادي منذ تغيير الملكية عام 2019.