كولتسوف.. «انتحار» وليس «جريمة»!



ميامي (أ ف ب)



قالت شرطة ميامي، إن اللاعب السابق للهوكي على الجليد البيلاروسي كونستانتين كولتسوف، الذي أعلن الاتحاد البيلاروسي للهوكي وفاته عن عمر 42 عاماً، «انتحر على ما يبدو».

وقال المتحدث باسم الشرطة أرجيميس كولومي في رسالة بالبريد الإلكتروني، إنه يوم الاثنين عند الساعة 12:39 صباحاً «16.39 بتوقيت جرينيتش» «تم إرسال الشرطة إلى منتجع سانت ريجيس بال هاربور، بعد أن تلقينا تنبيها بأن رجلاً رمى نفسه من الشرفة».

أضاف «استجابت إدارة شرطة ميامي، ومكتب جرائم القتل، وتولت التحقيق في الانتحار الواضح لكونستانتين كولتسوف، ولا يشتبه بوجود أي جريمة».