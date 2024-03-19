«الأسود الثلاثة» يستدعي «الشاب ماينو»

لندن (أ ف ب)



استدعى مدرب إنجلترا جاريث ساوثجيت لاعب وسط مانشستر يونايتد الشاب كوبي ماينو إلى صفوف منتخب الأسود الثلاثة للمباراتين الوديتين أمام البرازيل وبلجيكا في وقت لاحق من الشهر الحالي.

ويعتبر ماينو (18 عاماً) واحداً من ألمع نجوم يونايتد الشباب، ويقدم موسماً رائعاً في صفوف «الشياطين الحمر».

فرض نفسه في خط وسط مانشستر يونايتد، بعد خوضه 20 مباراة هذا الموسم في مختلف المسابقات، وتمت مكافأته بالترقية إلى تشكيلة المنتخب الأول الذي يستعد لخوض غمار كأس أوروبا 2024 الصيف المقبل في ألمانيا، علماً بأنه كان استدعي في بادئ الأمر إلى صفوف منتخب إنجلترا تحت 21 عاماً قبل أيام.

وقال الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في بيان الثلاثاء «تم استدعاء كوبي ماينو للمرة الأولى إلى منتخب إنجلترا الأول».

وفي المباراتين التجريبيتين الأخيرتين قبل إعلان ساوثجيت تشكيلته الرسمية للمشاركة في البطولة القارية، تواجه إنجلترا البرازيل على ملعب ويمبلي السبت ثم بلجيكا في 26 من الشهر الحالي.

سيحصل ماينو على فرصة لتسجيل النقاط وحجز مقعد على الطائرة المتجهة إلى كأس أوروبا.

وأعرب ساوثجيت عن إعجابه بمهارات ماينو، وفي حديثه له خلال قرعة دوري الأمم الأوروبية في فبراير الماضي قال «إنه يؤدي بشكل رائع، لست متأكداً من أنه سيكون بالضرورة لاعب خط وسط دفاعياً»

وأضاف «إنه لاعب يميل الى الهجوم للغاية، لكنه حقق بداية رائعة في مسيرته وسيكون من الجيد مراقبته بينما نمضي قدماً».

انضم ماينو إلى اليونايتد عندما كان يبلغ من العمر تسع سنوات وظهر للمرة الأولى في مباراة كأس رابطة الأندية المحترفة ضد تشارلتون أتلتيك عام 2023.

خاض أول مباراة له مع اليونايتد ضد إيفرتون في نوفمبر من العام الماضي، وسجل هدفه الأول للنادي خلال فوز فريقه على نيوبورت في كأس إنجلترا في يناير الماضي.