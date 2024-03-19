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الرياضة

هالاند.. «إصابة في الساق»

هالاند.. «إصابة في الساق»
19 مارس 2024 22:32

 
لندن (د ب أ)

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غادر إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي، مران منتخب النرويج، متأثراً بآلام في الساق. وتعرض هالاند لـ«كدمة»، خلال تدريب منتخب النرويج، وذلك قبل 12 يوماً من مباراة فريقه مانشستر سيتي ضد أرسنال على ملعب «الاتحاد» في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وغادر هالاند التدريب، وهو يمسك بجزء من ساقه.
ومن المقرر أن يلعب منتخب النرويج مباراة ودية أمام التشيك يوم الجمعة المقبل، قبل أن يستضيف سلوفاكيا في الأسبوع المقبل.
ويعتلي هالاند قمة هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم بتسجيله 18 هدفاً، ويسعى للفوز بجائزة الحذاء الذهبي للموسم الثاني على التوالي.

مانشستر سيتي
إيرلينج هالاند
النرويج
ريال مدريد
دوري أبطال أوروبا
أرسنال
الدوري الإنجليزي
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