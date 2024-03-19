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الرياضة

رادوي.. «اللقاء الخاص» قبل «الأمل الأخير»!

رادوي.. «اللقاء الخاص» قبل «الأمل الأخير»!
20 مارس 2024 02:30

مراد المصري (أبوظبي)

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يترقب الروماني ميريل رادوي مدرب الجزيرة، «اللقاء الخاص»، عقب «التوقف الدولي»، عندما يواجه البطائح الذي غادره خلال الشتاء الماضي، متوجهاً إلى «فخر أبوظبي»، ويلتقي الفريقان 30 مارس الجاري، ضمن «الجولة 17» من «دوري أدنوك للمحترفين».
وقاد رادوي فريق الجزيرة إلى الفوز على العربي في أول مباراة له، ضمن كأس صاحب السمو رئيس الدولة، إلا أنه بعد ذلك لم يتذوق «طعم الانتصارات» في ثلاث مباريات على التوالي، بالخسارة أمام النصر والوحدة، والتعادل مع اتحاد كلباء، وفي المقابل قاد «الراقي» في 14 مباراة بمختلف البطولات، والمحصلة 4 انتصارات، و4 تعادلات و6 خسائر.
وشاءت الظروف أن تأتي المباراة في توقيت مهم للغاية، لأن المدرب يمر بـ «منعطف» يتطلع من خلاله إلى الفوز الأول في الدوري، ويصبح سيناريو التفوق على فريقه السابق ربما مثالياً له، خصوصاً أنه يلتقي بعد ذلك بأيام مع الوصل في ربع نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، بوصفها «الأمل الوحيد»، لعدم خروج الفريق «خالي الوفاض» من الألقاب في هذا الموسم.
ويقود رادوي حالياً تدريبات الفريق وسط غيابات عديدة، بعد التحاق اللاعبين بصفوف المنتخبات الوطنية، وتحديداً «الأبيض» و«الأولمبي»، واستدعاء أبوبكر كامارا إلى موريتانيا، وهو ما يمثل تحدياً إضافياً، خلال التوقف، وفي الوقت نفسه فرصة إضافية لرفع جاهزية العائدين من الإصابات.

دوري أدنوك للمحترفين
ميريل رادوي
الجزيرة
البطائح
فخر أبوظبي
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