الحرس الأميري يتوج بكأس بطولة نادي موظفي حكومة الشارقة

الشارقة (وام)

توج الشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، فريق القيادة العامة للحرس الأميري بكأس بطولة نادي موظفي حكومة الشارقة الرمضانية لكرة القدم التي أقيمت منافساتها على ملاعب الجامعة الأميركية في الشارقة بين يومي 13و18 مارس الجاري. وكرم الشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي فريق بلدية خورفكان الحائز على المركز الثاني وفريق بلدية كلباء الحاصل على المركز الثالث، ولجنة الحكام.

وأقيمت منافسات البطولة بنظام المجموعات وقسمت خلالها الفرق إلى أربع مجموعات تأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى دور الثمانية، ومن ثم تأهل الفائز في كل منافسة إلى دور الأربعة ومن ثم المباراة النهائية لتحديد صاحبيّ المركز الأول والثاني. تأتي بطولة كرة القدم ضمن منافسات بطولة نادي موظفي حكومة الشارقة الرمضانية للألعاب الرياضية، التي ينظمها النادي خلال الفترة من 13 إلى 24 مارس، وتتضمن البطولة، التي تشهد مشاركة موظفي نحو 16 جهة حكومية لعبتين رئيستين هما، كرة القدم ورياضة البادل تنس.

حضر التتويج، الشيخ سعود بن سلطان القاسمي مدير عام دائرة الشارقة الرقمية، وأحمد حمد السويدي رئيس مجلس إدارة نادي موظفي حكومة الشارقة، وأعضاء مجلس إدارة النادي ومسؤولو وممثلو الجهات المشاركة.