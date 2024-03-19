السيتي يواجه سيلتك وبرشلونة وتشيلسي وميلان

لندن (د ب أ)



يعود مانشستر سيتي الإنجليزي إلى الولايات المتحدة الصيف المقبل، للمشاركة في بطولة ودية استعداداً لموسم 2025-2024، ويلتقي سيتي مع سيلتك الاسكتلندي، وميلان الإيطالي، وبرشلونة الإسباني، وتشيلسي الإنجليزي، خلال أربع مباريات تقام في مدن مختلفة.

ويبدأ مانشستر سيتي جولته التحضيرية للموسم بمواجهة سيلتك بطل الدوري الاسكتلندي في 23 يوليو على ملعب كينان بتشابل هيل، وستكون هذه المباراة هي الأولى التي يتواجه فيها الفريقان منذ مرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا عام 2016، بحسب الموقع الرسمي لمانشستر سيتي.

وفي المباراة الثانية يلتقي سيتي مع ميلان 27 يوليو على ملعب يانكي الأيقوني في نيويورك، لتكون المواجهة الأولى بين الفريقين منذ عشر سنوات منذ لقاء الفريقين السابق خلال جولة مانشستر سيتي للتحضير لموسم عام 2014، ويتوجه السيتي بعد ذلك إلى فلوريدا لمواجهة برشلونة في ملعب كامبينج وورلد بأورلاندو في 30 يوليو، ويعقب ذلك السفر إلى كولومبوس بولاية أوهايو لخوض المباراة الأخيرة أمام تشيلسي يوم الثالث من أغسطس في ملعب أوهايو التاريخي.

وقال بيتر لاوندي، نائب الرئيس الأول للشراكات في مجموعة كرة القدم لنادي مانشستر سيتي: «نحن سعداء بالإعلان عن تفاصيل جولتنا التحضيرية لموسم 25-2024، حيث نستعد للعودة إلى أميركا بسلسلة مباريات مثيرة تتألف من أربع مباريات».

وأضاف: «زيارتنا السابقة إلى الولايات المتحدة في موسم 2022 كانت ناجحة للغاية، لا نستطيع الانتظار لخوض المزيد من المباريات، وتقديم المزيد من التجارب والفرص الفريدة لمشجعينا في جميع أنحاء البلاد للتمتع بمانشستر سيتي، عندما نعود في وقت لاحق هذا العام».