«الأبيض» جاهز لـ«التأهل المبكر» و«مصالحة الجماهير»

معتز الشامي (دبي)

التقى معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيس اتحاد كرة القدم، أمس، أعضاء الجهاز الفني والإداري ولاعبي منتخبنا الوطني، في ملعب جامعة نيويورك بجزيرة السعديات، في العاصمة أبوظبي، حيث المعسكر التحضيري استعداداً لمواجهة منتخب اليمن غداً، ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة. وهنأ معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان أعضاء المنتخب بمناسبة شهر رمضان المبارك، مُجدداً ثقته فيهم، وفي قدراتهم على تحقيق النتائج المرجوة خلال مشوار التصفيات الحالية، وكذلك البطولات المقبلة.

وأكد معالي رئيس الاتحاد أن المنتخب يضم في صفوفه عناصر شابة وموهوبة، أثبتت قدراتها خلال المسابقات المحلية، إلى جانب بقية العناصر من أصحاب الخبرة الذين يلعبون دوراً بارزاً في صفوف «الأبيض» من الناحيتين الفنية والنفسية، مشيداً كذلك بلاعبي العين الذين قدموا مستوى متميزاً، مع بقية زملائهم في مباراتي الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا أمام النصر السعودي، أهلهم إلى نصف النهائي، متمنياً لهم التوفيق في الدور المقبل.

من جانب آخر، أعرب لاعبو منتخبنا الوطني عن سعادتهم بهذه الزيارة التي لها الأثر الكبير في نفوسهم، خاصة أن كلمات معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، دائماً ما تكون محفزة لهم على تقديم أفضل أداء. حضر اللقاء عبد المحسن فهد الدوسري، وفهد إسماعيل الحوسني، عضوا مجلس إدارة اتحاد الكرة.

من ناحية أخرى، يضع الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني «اللمسات الأخيرة» على تشكيلة «الأبيض» التي يخوض بها مباراة اليمن، ضمن «الجولة الثالثة» من التصفيات الآسيوية المشتركة، المؤهلة إلى «مونديال 2026» و«كأس آسيا 2027»، بالمجموعة الثامنة التي يتصدرها «الأبيض» بـ «العلامة الكاملة»، وله 6 نقاط محصلة الفوز على البحرين ونيبال. واكتملت قائمة المنتخب، بعد مشاركة لاعبي العين وعجمان في التدريبات، برغبة كبيرة في «تصحيح المسار» و«تغيير الصورة»، و«مصالحة الجماهير»، خلال مشوار التصفيات الآسيوية، بعد «الوداع المبكر» من كأس آسيا التي أقيمت مؤخراً في الدوحة، ويختتم «الأبيض» تحضيراته بالمران الأخير اليوم.

ويدرك الجهاز الفني، أن الفرصة لا تزال سانحة لمواصلة الأداء الإيجابي في التصفيات، وبناء جسر من الثقة يعبر به «الأبيض» إلى مرحلة جديدة في مسيرته، وهو ما يجعل باولو بينتو يتمسك بتطوير قدرات جميع العناصر الدولية التي يركز عليها منذ سبتمبر الماضي، بهدف السعي لتقديم أفضل مستوى، والتحضير إلى المرحلة الثالثة في مشوار التصفيات المؤهلة إلى «المونديال»، والتي تشهد وجود أقوى 18 منتخباً في القارة تتنافس على 8 بطاقات ونصف بطاقة، مؤهلة إلى كأس العالم، خاصة أن التفوق على اليمن، ذهاباً وإياباً يضمن لـ «الأبيض» التأهل المبكر من «المرحلة الثانية».

ويعول بينتو على «الحلول البديلة» في أداء المنتخب لمواجهة بعض «الثغرات التكتيكية» وبعض النقاط السلبية في بعض المراكز، لاسيما «رأس الحربة»، والذي يشغله حالياً سلطان عادل الذي استعاد عافيته، بعد الإصابة التي تعرض لها مع المنتخب في كأس آسيا، ويعد المهاجم الأساسي في تشكيلة الجهاز الفني بقيادة بينتو، الذي يحاول تجهيز البدلاء الأنسب في مركز الهجوم بالتحديد، نظراً لقلة المهاجمين، في ظل استبعاد علي مبخوت من الخيارات الفنية للمدرب، بالإضافة إلى عدم وفرة العناصر القادرة على شغل هذا المركز، باستثناء الأسماء صاحبة المهارة الفردية، مثل يحيى الغساني وعلي صالح، بالإضافة إلى فابيو ليما وكايو كانيدو.

ويحتاج «الأبيض» إلى أن يقدم مستوى متميزاً، يمنح به الثقة للجميع، وهو ما شدد عليه بينتو في محاضرته النظرية للاعبين، حيث وضع الجهاز الفني جميع اللاعبين أمام المسؤولية الملقاة على عاتقهم، بضرورة العودة إلى سكة الانتصارات.

خططية وتكتيكية

ركز التدريب الأساسي للمنتخب على الجوانب الخططية والتكتيكية، خاصة بعد اكتمال الصفوف بالعناصر التي ينتظر أن تلعب أساسياً أمام اليمن، خاصة الحارس خالد عيسى، بالإضافة إلى يحيى نادر وخالد الهاشمي، إلى جانب محمد عباس، وبعض الأسماء الأخرى، المتوقع أن يتم الدفع بها المدرب في التشكيلة الأساسية، لاسيما عبد الله إدريس، وزايد سلطان وبدر ناصر، بالإضافة إلى علي صالح، ويحيى نادر وكايو كانيدو. ويكون لفابيو ليما وطحنون الزعابي أدوار إضافية، وربما يجري الجهاز الفني بعض التبديلات في بعض المراكز، بهدف زيادة الفاعلية التكتيكية والعمل على الضغط على منتخب اليمن، وعدم ترك المساحات أمام لاعبيه، وضرورة التسجيل المبكر بما يضمن أفضلية «الأبيض» في المباراة.

قائمة

تضم قائمة منتخبنا 26 لاعباً، هم: خالد عيسى، خالد توحيد، علي خصيف، خالد الهاشمي، خليفة الحمادي، محمد العطاس، أحمد جميل، خالد الظنحاني، زايد سلطان، بدر ناصر، عبدالله إدريس، علي سالمين، يحيى نادر، محمد عباس، حازم محمد، ماجد راشد، عبدالله حمد، طحنون الزعابي، عصام فائز، يحيى الغساني، حارب عبدالله، فابيو دي ليما، علي صالح، سلطان عادل، كايو كانيدو وزايد العامري.

طاقم

يدير لقاء منتخبنا أمام اليمن في الجولة الثالثة من تصفيات المجموعة الثامنة، طاقم تحكيم من العراق بقيادة: مهند قاسم «ساحة»، واثق مدلل «مساعد أول»، أحمد صباح «مساعد ثان»، يوسف سعيد «حكم رابع»، وعبدالرحمن الزيد من السعودية مقيماً للحكام، والياباني أوتاني كيني مراقباً للمباراة.