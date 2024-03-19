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الرياضة

أوساسونا يرفض بيان «الريال»

أوساسونا يرفض بيان «الريال»
19 مارس 2024 23:10

 
مدريد (رويترز)

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نفى أوساسونا في بيان صدور أي هتافات عنصرية من جماهيره، خلال هزيمة الفريق على أرضه 4-2 أمام ريال مدريد يوم السبت الماضي، ضمن دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.
وقال ريال مدريد إنه قدم شكوى ضد الحكم الذي أدار المباراة على ملعب إل سادار، لعدم تضمينه إهانات عنصرية مزعومة موجهة إلى مهاجمه فينيسيوس جونيور في تقريره عن المباراة.
وقال أوساسونا «نظراً للمعلومات التي نشرت في الإعلام، بعد البيان الصحفي لريال مدريد، بشأن وجود تصرف عنصري في (استاد) إل سادار، يود أوساسونا توضيح أنه لم يتم إطلاق أي هتافات عنصرية في مباراة يوم السبت، ولن يتسامح النادي إزاء تشويه سمعة جماهير أوساسونا المعروفة طوال تاريخها بموقفها المناهض للعنصرية».
واعترف أوساسونا بأن مجموعة صغيرة من مشجعيه وجهوا إساءات للاعبي ريال مدريد، وقد أدان هذا التصرف.
وأضاف أوساسونا «بالإضافة إلى هذا، يود أوساسونا إظهار رفضه للإهانات، التي لم تحمل أي إشارات عنصرية والتي وجهتها أقلية (من الجماهير) خلال مباراة يوم السبت في إل سادار، والنادي يرفض هذه الهتافات التي، وللأسف، يعاني منها لاعبوه عند زيارة الاستادات الأخرى خلال مباريات الدوري».

الدوري الإسباني
ريال مدريد
أوساسونا
فينيسيوس جونيور
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