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الرياضة

دونوفان ميتشل.. «كسر الأنف»!

دونوفان ميتشل.. «كسر الأنف»!
19 مارس 2024 23:34

 
واشنطن (أ ف ب)

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أعلن كليفلاند كافالييرز الذي يلعب في الدوري الأميركي للمحترفين في كرة السلة، أن نجمه دونوفان ميتشل يغيب عن الملاعب لمدة أسبوع على الأقل بعد خضوعه لعملية جراحية إثر تعرضه لكسر في أنفه.
وقال النادي: إن ميتشل «27 عاماً» أصيب بكسر في الأنف خلال خسارة فريقه أمام هيوستن روكتس 103-117، وغاب عن الفوز على إنديانا بايسرز 108-103.
وقال النادي إن ميتشل، هداف الفريق بتسجيله معدلاً مقداره 27.4 نقطة في المباراة الواحدة، خضع لعملية جراحية في إحدى عيادات كليفلاند، وسيتم إعادة تقييم حالته خلال أسبوع واحد تقريباً.
وغاب ميتشل عن سبع مباريات قبل عودته إلى هيوستن بسبب إصابته بكدمة في الركبة اليسرى.
حتى الآن هذا الموسم، حقق ميتشل أفضل أرقام في مسيرته حيث سجل أيضاً 6.1 تمريرة حاسمة، و5.3 متابعة في المباراة الواحدة.
أسهمت عروضه في تحقيق فريقه 43 انتصاراً، مقابل 25 هزيمة، واحتلاله المركز الثالث في المنطقة الشرقية، بفارق مباراة واحدة فقط عن صاحب المركز الثاني ميلووكي باكس.
ويغيب ميتشل عن المباريات التي ستقام على أرض فريقه أمام ميامي هيت الأربعاء، وضد مضيفه مينيسوتا تمبروولفز الجمعة، وفي ميامي يوم الأحد، وعلى أرضه أمام تشارلوت هورنتس الاثنين، وإذا سارت الأمور على ما يرام، قد يعود في 27 مارس ضد تشارلوت أيضاً.

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