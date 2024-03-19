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الرياضة

ريتشارليسون: الطبيب النفسي أنقذ حياتي

ريتشارليسون: الطبيب النفسي أنقذ حياتي
19 مارس 2024 23:36

 
لندن (د ب أ)

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أبدى البرازيلي ريتشارليسون، مهاجم توتنهام، استعداده لتحمل عبء التوقعات المنتظرة من ناديه ومنتخب بلاده قبل مباراة البرازيل وإنجلترا في ملعب ويمبلي.
وتعافى اللاعب «26 عاماً» بدنياً بعد جراحة في الفخذ في نوفمبر الماضي، وسجل تسعة أهداف مع فريقه توتنهام الذي يسعى للتأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.
وقال ريتشارليسون، في مؤتمر صحفي نقلته وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا»: إنها مسؤولية كبيرة للغاية، إنني أتحمل مسؤولية الحفاظ على صورتي لأن الأطفال يحبونني كثيراً، وأحاول السير في الطريق الصحيح حتى لا أسبب خيبة أمل لأحد، وأدرك تماماً مسؤولية ارتداء قميص منتخب بلادي ونادٍ كبير في إنجلترا.
وأكد ريتشارليسون على أهمية الطب النفسي، مضيفاً «باعتباري لاعباً دولياً، ولي صوت مسموع، أناشد الناس أن يطلبوا مساعدة الطبيب النفسي، لأنه أنقذ حياتي».
وشدد مهاجم توتنهام «من المهم للغاية وجود طبيب نفسي في صفوف المنتخب ليساعد اللاعبين، لأننا نتعرض لضغوط كبيرة داخل الملعب وخارجه».
وأشار في ختام تصريحاته «لقد عانيت بشكل أكبر خارج الملعب، لذا من المهم للغاية وجود طبيب نفسي».

توتنهام
الدوري الإنجليزي
البرازيل
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