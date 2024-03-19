«اليونايتد» يرفض بيلينجهام ومبابي!



لندن (أ ف ب)



كشف المالك الشريك الجديد لمانشستر يونايتد، البريطاني جيم راتكليف، أنه لن يستهدف التعاقد مع نجوم أمثال جود بيلينجهام والفرنسي كيليان مبابي، في مسعاه لإعادة إحياء «الشياطين الحمر».

وأتمّ رجل الأعمال «71 عاماً»، عملية الاستحواذ على 25 في المئة من أسهم اليونايتد، مقابل نحو 1.3 مليار دولار، كما يستثمر 238 مليوناً إضافية لتطوير البنى التحتية للنادي.

ويُتوقّع أن يُبرم النادي تعاقدات كبيرة بقيادة راتكليف، خاصة في ظل معاناة الفريق في الموسم الثاني للمدرب الهولندي إريك تن هاج الذي يحاول إنقاذ الموسم من بوابة كأس إنجلترا، حيث تأهّل إلى نصف النهائي ليلاقي كوفنتري سيتي من تشامبيونشيب.

ويغيب لقب الدوري عن «الشياطين الحمر» منذ عام 2013، ويحتل الفريق المركز السادس راهناً بفارق ست نقاط عن توتنهام الخامس وتسعٍ عن أستون فيلا الرابع.

وقال الملياردير راتكليف في حديثٍ لبودكاست «سايكلين كلوب» بعد سؤاله ما إذا كان سيحاول التعاقد مع بيلينجهام من ريال مدريد الإسباني «إنه لاعبٌ رائع، ليس المكان الذي نُركّز عليه، الحل لا يكمن بصرف الكثير من الأموال على عدد قليل من اللاعبين الرائعين».

وأضاف «لقد فعلوا ذلك، إذا نظرت إلى الأعوام العشرة الماضية، فقد صرفوا الكثير من الأموال على عدد من اللاعبين الرائعين».

وتابع راتكليف الذي يُشجّع اليونايتد منذ صغره «أول شيء نحتاج أن نقوم به هو التعاقد مع الأشخاص المناسبين في الإدارتين الفنية والإدارية».

وأردف «كما التأكّد من التوظيف الصحيح، فهذا جزء ضروريّ من كرة القدم اليوم».

وأعُطيَ راتكليف في الحديث خيار التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، أو النجم الأول في عالم رياضة الدراجات الهوائية، السلوفيني تادي بوجاتشار.

جاوب «أفضّل التعاقد مع مبابي المستقبليّ بدلاً من صرف مبلغٍ هائل لشراء النجاح».

أضاف «ليس من الذكاء التعاقد مع مبابي، يُمكن لأي شخصٍ أن يُدرك ذلك، الأمر الأكثر تحدياً بالنسبة لنا هو البحث عن مبابي المستقبليّ أو بيلينجهام المستقبليّ أو روي كين المستقبليّ».

ومن المتوقّع أن ينضمّ هدّاف النادي الباريسي إلى ريال مدريد في نهاية الموسم.