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الرياضة

زيكو: دوريفال قادر على إحياء «السامبا»

زيكو: دوريفال قادر على إحياء «السامبا»
20 مارس 2024 11:00

 
ريو دي جانيرو (أ ف ب)

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أكد زيكو أسطورة كرة القدم البرازيلي السابق، أنه متفائل بقدرة دوريفال جونيور مدرب منتخب البرازيل الجديد، على إحياء «السيليساو» بطل العالم 5 مرات، والذي يعاني حالة ركود.
وقال لاعب الوسط السابق «71 عاماً»، على هامش حفل تدشين تمثال شمعي له: أنا متفائل، وأنا أسانده بالكامل، لأنني أعرف قدراته، وأعرف ما يمكنه تقديمه إلى «السيليساو».
وأضاف زيكو «أدار أندية رائعة ولاعبين رائعين، وآمل أن يبدأ بشكل جيد يوم السبت ضد إنجلترا».
ويخوض دوريفال جونيور مباراتين ناريتين أمام منتخبين عريقين، هما إنجلترا في ويمبلي السبت، وإسبانيا 26 مارس.
وتم تعيين دوريفال، الذي أشرف على تدريب نيمار في بداية مشواره مع سانتوس، في يناير الماضي بعد إقالة فرناندو دينيز الذي جمع بين وظيفتي مدرب المنتخب وفلوميننسي. وشهدت البرازيل، التي تسعى لإحراز لقبها السادس في نهائيات كأس العالم والأول منذ آخر تتويج لها عام 2002، سلسلة من العروض المخيبة للآمال منذ خروجها من الدور ربع النهائي في مونديال قطر، وتحتل حالياً المركز السادس في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، بعد خسارتها 3 مباريات من أصل ست خاضتها في التصفيات.
يعول دوريفال «61 عاماً» على مهاجم ريال مدريد الإسباني فينيسيوس جونيور الذي يتألق في صفوف فريقه هذا الموسم، لكن زيكو يعتبره قائداً فنياً أكثر من كونه قائداً في غرفة الملابس، وقال في هذا الصدد «حتى لو لم يكن قائداً، فهو بالفعل قائد لكل ما يمثله، لكنني أعتقد أنه في الوقت الحالي، يجب أن نسمح له بالتعبير عن نفسه في الملعب، وتكليف قيادة الفريق للاعب أكثر خبرة».
ويغيب مدافع باريس سان جيرمان الفرنسي ماركينيوس، وكاسيميرو لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي وكلاهما كان قائداً للمنتخب البرازيلي العام الماضي، لكنهما يغيبان عن المباراتين الوديتين بداعي الإصابة، ولم يكشف المدرب الجديد بعد عن اللاعب الذي يحمل «شارة القائد».

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