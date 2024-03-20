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الجزيرة يكسب النصر في «أقوياء اليد»

الجزيرة يكسب النصر في «أقوياء اليد»
20 مارس 2024 11:15

 
رضا سليم (دبي) 

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شهدت الجولة التاسعة من دوري أقوياء اليد إثارة كبيرة، وتفوق الجزيرة على النصر 32-31، وانتهى الشوط الأول بالتعادل 16-16، وتقدم «فخر أبوظبي» إلى المركز الثالث، بعدما رفع رصيده إلى «النقطة 19» ،بينما ظل «العميد» في المركز الأخير، وله 11 نقطة.
ونجح العين في الفوز على دبا الحصن 38-34، بصالة نادي خورفكان، وانتهى الشوط الأول بتقدم «البنفسج» 19-14، ورفع «الزعيم» رصيده إلى 19 نقطة في المركز الرابع، ودبا الحصن السابع وله 13 نقطة.
وتأجلت مواجهة الشارقة المتصدر «22 نقطة» مع شباب الأهلي الوصيف «20 نقطة» إلى 26 مارس الجاري بصالة النهدة، وتقام في اليوم اليوم، مواجهة مليحة والوصل بصالة مليحة.
وتسبق المباراتان المؤجلتان، الجولة العاشرة التي تقام الجمعة والسبت المقبلين، حيث يلتقي العين مع مليحة بصالة البنفسج، والوصل مع الجزيرة بصالة الإمبراطور، يوم الجمعة المقبل، وتستكمل الجولة بمواجهتين الأولى بين النصر وشباب الأهلي، بصالة راشد بن حمدان بنادي النصر، والثانية بين الشارقة ودبا الحصن بصالة الملك الشرقاوي، وهي مباراة رد الاعتبار، خاصة أن دبا الحصن الوحيد الذي فاز على الشارقة في الدوري وكل البطولات.

دوري أقوياء اليد
الجزيرة
النصر
العين
دبا الحصن
الشارقة
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