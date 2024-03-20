الجمعة 22 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

10 لاعبين «الأغلى استثماراً» في «أدنوك للمحترفين»

10 لاعبين «الأغلى استثماراً» في «أدنوك للمحترفين»
20 مارس 2024 11:30

 
مراد المصري (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
«الأبيض» إلى «النقطة التاسعة»
40 لاعباً يمثلون «ألعاب القوى» في «خليجية الشباب»


تصدر 10 لاعبين في «دوري أدنوك للمحترفين»، قائمة الأغلى من ناحية القيمة السوقية، وفق مؤشرات متنوعة، تعتمد على تحليل قام به المركز الدولي للدراسات الرياضية للاعبين في 66 دورياً حول العالم، للاعبين الذين يشكلون أفضل الاستثمارات على المدى الطويل.
وأخذت الدراسة مؤشرات مختلفة عن موقع «ترانسفر ماركيت» الشهير، منها أعمار اللاعبين، ومدة العقد الحالي، إلى جانب الأداء، وعملية انتقال اللاعب في حال انضمامه سابقاً للفريق.
وتصدر البرازيلي برينو «الوافد الجديد» إلى شباب الأهلي «خلال الميركاتو الشتوي»، القائمة بقيمة 6.3 مليون يورو، والبالغ من العمر 20 عاماً، ويمتد عقده إلى عام 2027.
وجاء كوامي أوتون، لاعب العين، المقيد لاعباً محلياً وعمره 23 سنة، ويمتد عقده إلى 2028، في المركز الثاني بقيمة تقديرية تبلغ 5.3 مليون يورو.
واحتل «ثنائي» الوصل، سياكا سيديبي، وأداما ديالو، المركزين الثالث والرابع على التوالي، بقيمة تقديرية لسياكا تبلغ 4.1 مليون يورو، والبالغ 20 عاماً، ويمتد عقده إلى 2028، وديالو «21 عاماً» بعقد إلى 2028، بقيمة تقديرية للاعب 3.9 مليون يورو.
احتل المركز الخامس لوان بيريرا لاعب الشارقة بقيمة 3.7 مليون يورو، يقترب من إتمام عامه الـ 24، ويملك عقداً إلى عام 2027.
وفي المركز السادس، المغربي المتألق سفيان رحيمي نجم العين، بقيمة 3.2 مليون يورو، ويبلغ 27 عاماً، ويمتد عقده إلى مايو 2025.
ويأتي بعد ذلك «ثنائي» الوحدة، فاكوندو ولوكاس بامينتا على التوالي، بواقع 3 ملايين يورو لكل منهما، علماً أن فاكوندو يبلغ 21 عاماً، ويمتد عقده إلى 2025، وبيمنتا «23 عاماً»، ويمتد عقده إلى 2028.
وأكمل قائمة العشرة الأوائل، «ثنائي» الجزيرة عبدالله رمضان، وعمر تراوري بقيمة 2.9 مليون يورو لكل منهما، ويبلغ رمضان 26 عاماً، وعقده يمتد إلى 2028، فيما يبلغ تراوري 21 عاماً، ويمتد عقده إلى 2027.

الإمارات
دوري أدنوك للمحترفين
شباب الأهلي
العين
الوصل
الجزيرة
آخر الأخبار
حاكم أم القيوين يستقبل ولي عهد الفجيرة والمهنئين بشهر رمضان
علوم الدار
حاكم أم القيوين يستقبل ولي عهد الفجيرة والمهنئين بشهر رمضان
22 مارس 2024
حاكم عجمان وولي عهده يتقبلان تهاني ولي عهد الفجيرة والمهنئين برمضان
علوم الدار
حاكم عجمان وولي عهده يتقبلان تهاني ولي عهد الفجيرة والمهنئين برمضان
22 مارس 2024
حاكم الشارقة يواصل استقبال المهنئين بشهر رمضان
علوم الدار
حاكم الشارقة يواصل استقبال المهنئين بشهر رمضان
22 مارس 2024
«الأبيض» إلى «النقطة التاسعة»
الرياضة
«الأبيض» إلى «النقطة التاسعة»
22 مارس 2024
نخبة من الوجوه الثقافية في مؤسسة العويس
علوم الدار
محاضرة «التجارة في دبي.. إطلالة تاريخية» بـ«العويس الثقافية»
22 مارس 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©