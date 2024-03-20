10 لاعبين «الأغلى استثماراً» في «أدنوك للمحترفين»



مراد المصري (أبوظبي)



تصدر 10 لاعبين في «دوري أدنوك للمحترفين»، قائمة الأغلى من ناحية القيمة السوقية، وفق مؤشرات متنوعة، تعتمد على تحليل قام به المركز الدولي للدراسات الرياضية للاعبين في 66 دورياً حول العالم، للاعبين الذين يشكلون أفضل الاستثمارات على المدى الطويل.

وأخذت الدراسة مؤشرات مختلفة عن موقع «ترانسفر ماركيت» الشهير، منها أعمار اللاعبين، ومدة العقد الحالي، إلى جانب الأداء، وعملية انتقال اللاعب في حال انضمامه سابقاً للفريق.

وتصدر البرازيلي برينو «الوافد الجديد» إلى شباب الأهلي «خلال الميركاتو الشتوي»، القائمة بقيمة 6.3 مليون يورو، والبالغ من العمر 20 عاماً، ويمتد عقده إلى عام 2027.

وجاء كوامي أوتون، لاعب العين، المقيد لاعباً محلياً وعمره 23 سنة، ويمتد عقده إلى 2028، في المركز الثاني بقيمة تقديرية تبلغ 5.3 مليون يورو.

واحتل «ثنائي» الوصل، سياكا سيديبي، وأداما ديالو، المركزين الثالث والرابع على التوالي، بقيمة تقديرية لسياكا تبلغ 4.1 مليون يورو، والبالغ 20 عاماً، ويمتد عقده إلى 2028، وديالو «21 عاماً» بعقد إلى 2028، بقيمة تقديرية للاعب 3.9 مليون يورو.

احتل المركز الخامس لوان بيريرا لاعب الشارقة بقيمة 3.7 مليون يورو، يقترب من إتمام عامه الـ 24، ويملك عقداً إلى عام 2027.

وفي المركز السادس، المغربي المتألق سفيان رحيمي نجم العين، بقيمة 3.2 مليون يورو، ويبلغ 27 عاماً، ويمتد عقده إلى مايو 2025.

ويأتي بعد ذلك «ثنائي» الوحدة، فاكوندو ولوكاس بامينتا على التوالي، بواقع 3 ملايين يورو لكل منهما، علماً أن فاكوندو يبلغ 21 عاماً، ويمتد عقده إلى 2025، وبيمنتا «23 عاماً»، ويمتد عقده إلى 2028.

وأكمل قائمة العشرة الأوائل، «ثنائي» الجزيرة عبدالله رمضان، وعمر تراوري بقيمة 2.9 مليون يورو لكل منهما، ويبلغ رمضان 26 عاماً، وعقده يمتد إلى 2028، فيما يبلغ تراوري 21 عاماً، ويمتد عقده إلى 2027.