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الرياضة

كورتوا.. «رسالة تفاؤل»

كورتوا.. «رسالة تفاؤل»
20 مارس 2024 11:52

 
أنور إبراهيم (القاهرة)

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أبدى البلجيكي تيبو كورتوا حارس ريال مديد تأثره الشديد، وإن لم يتنازل عن حالة التفاؤل، عقب إصابته مجدداً بتمزق في الرباط الداخلي للركبة اليمنى، بعد جراحة الرباط الصليبي التي أجراها في أغسطس الماضي، وعاد بعدها إلى التدريبات الفردية.
ووجه كورتوا رسالة عبر حسابه الشخصي على «إنستجرام»، وقال: شكراً للجميع على رسائل الدعم والمساندة التي تلقيتها منذ الإعلان عن حدوث الإصابة، إنني حزين لأن الإصابة جاءت قبل وقت قصير من عودتي الفعلية إلى «المستطيل الأخضر»، وقبل أن أصبح في كامل قوتي وجاهزيتي، ولكن شعوري بدعمكم ومساندتكم يجعلني أشعر بكثير من السعادة، وبأنني أفضل كثيراً.
وعاد كورتوا إلى التدريبات الفردية مؤخراً، وكان يتم تجهيزه هو وقلب الدفاع البرازيلي إيدر ميليتاو، من أجل المشاركة في مباراة أتليتك بلباو في الدوري 31 مارس الجاري، وإذا به يعود للسقوط مرة أخرى بإصابة جديدة تبعده ما لايقل عن شهرين من «البساط الأخضر»، ما يعني أن الموسم انتهى بالنسبة له.
وكانت جماهير«الميرنجي» متحمسة لعودة كورتوا، قبل المنعطف الأخير والحاسم من الموسم، والذي يشهد مباريات على درجة عالية من الأهمية، وفي مقدمتها مواجهة الذهاب والعودة أمام مانشستر سيتي في ربع النهائي لدوري الأبطال، إلى جانب مباريات الدوري المحلي «الليجا» التي لا تقل أهمية، حيث يسعى «الريال» لتوسيع الفارق عن أقرب منافسيه برشلونة، حتى ينجح في إحراز اللقب.
ورغم حزن كورتوا، إلا أنه لا يزال متفائلاً بمستقبله مع «البلانكوس»، وهذا ما وضح في رسالته لجماهير النادي عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكان بيان النادي الملكي أوضح أنه بعد إجراء الفحوص اللازمة على كورتوا، تم تشخيص الإصابة على أنها تمزق شديد في الرباط الداخلي، وإن كانت أقل خطورة من قطع الرباط الصليبي، إلا أنها تحرمه من اللعب حتى نهاية الموسم، وفي انتظار أي تطورات جديدة عن هذه الإصابة.

الدوري الإسباني
ريال مدريد
تيبو كورتوا
إيدير ميليتاو
مانشستر سيتي
دوري أبطال أوروبا
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