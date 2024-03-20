الاتحادات تبدأ «الإعداد الأخير» لـ «خليجية الشباب»

دبي (الاتحاد)



بدأ العد التنازلي لانطلاق دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب، التي تستضيفها الإمارات، من 16 أبريل إلى 2 مايو المقبلين، بمشاركة 3500 رياضي ورياضية تحت شعار، «خليجنا واحد.. شبابنا واعد».

ودشنت الاتحادات المختلفة محطات إعدادها الأخيرة لانطلاق النسخة الأولى من الحدث، الذي تقام منافساتها في مختلف إمارات الدولة، حيث تطمح جميع المنتخبات المشاركة إلى تسطير أول إنجازاتها في الدورة الوليدة، وكتابة تاريخ رياضي جديد لنجوم الرياضية الواعدين الذين يحملون آمال وطموحات دول الخليج في مستقبل رياضي أكثر إبهاراً.

يذكر أن «دبي أوبرا» تستضيف حفل افتتاح الدورة 23 أبريل المقبل بمجموعة من العروض الفنية والتراثية التي تشهد تسخير الأساليب التكنولوجية، وتقنيات الذكاء الاصطناعي في أغلب فقرات الحفل.

على صعيد كرة اليد، من المقرر أن تنطلق 23 مارس الجاري، المرحلة الأخيرة من استعدادات منتخب الأشبال مواليد 2006 لخوض دورة الألعاب الخليجية للشباب،

وتستمر التدريبات يومياً تحت قيادة المدرب خالد أحمد البلوشي، ومساعديه إبراهيم الأميري، وطارق البلوشي، وخميس السويدي مديراً للمنتخب، وطبقاً للبرنامج، يخوض المنتخب 5 مباريات ودية في المرحلة الأخيرة من الإعداد، بداية من 28 مارس، وحتى قبل انطلاق الدورة.

وتضم القائمة المبدئية للاعبين المختارين للمشاركة في الدورة 18 لاعباً هم: حمد سيف العود، وعبدالله العبيدلي وإبراهيم العشر، وعمر السلمان، وعبدالرحمن البلوشي وحمدان النعيمي، ومنصور عبيد القرص من الشارقة، وموسى الأسود، وعمر البلوشي، وعبدالله البدواوي من شباب الأهلي، وراشد المهيري من الوصل، وخليفة الحمادي من البطائح، والحسين الشدادي والحسن الشدادي وأبوبكر الجابري من الجزيرة، وخالد السعدي من العين، ومحمد سعيد، وناصر الصفار من النصر.

وأوضح ناصر الحمادي أمين عام اتحاد اليد أن التدريبات تستمر حتى موعد خوض المنتخب معسكره الداخلي المقرر في الشارقة قبل الدورة بأسبوع، ويتخلله خوض 5 مباريات، من بينها مباراتان مع الأندية.

وأشار إلى أن المنتخب بدأ مشوار الإعداد بالتجمعات، بداية مارس الجاري، وهناك 3 تجمعات، بهدف اختيار اللاعبين المناسبين لتشكيلة المنتخب، وقال: هناك قائمة نهائية من الجهاز الفني خلال أيام، من بين التشكيلة المبدئية التي تم الإعلان عنها.

وعلى صعيد البادل، تتواصل تحضيرات المنتخب، والتي انطلقت في يناير الماضي، حيث تستضيف أكاديمية اتحاد البادل استعدادات المنتخب بقيادة سيرجيو إيكاردو مديراً فنياً، وجافي لوبيز مدرباً، ويعاونهما الإداري سعود بن ركن، وإشراف عمر شريف المرزوقي، عضو مجلس إدارة الاتحاد، مدير المنتخبات والبطولات.

وأكد عمر شريف، رئيس اللجنة الفنية لمسابقة البادل في الدورة الخليجية أيضاً، أن التحضيرات تسير وفق المخطط الموضوع منذ يناير الماضي، وتتضمن إلى جانب برنامج التدريبات المعد منذ فترة، مشاركة لاعبي المنتخب في عدد من البطولات المحلية، بالإضافة إلى دورة ند الشبا الرياضية المقامة حالياً.

وقال: يتم اختيار أفضل 12 لاعباً، لتمثيل الإمارات في دورة الألعاب الخليجية الأولى، واللاعبون المختارون في الفئات العمرية تحت 14 و16 و18 سنة، بواقع 4 لاعبين لكل فئة.

وأشار إلى أن منافسات البادل في النسخة الأولى، مقتصرة على اللاعبين الناشئين والشباب فقط، ولن تكون هناك منافسات للناشئات والشابات، مؤكداً أن هناك تطويراً في برنامج الإعداد، خلال المرحلة القادمة، مع بدء العد التنازلي لانطلاق الدورة الشهر المقبل.

وقال: يتضمن البرنامج إقامة معسكر داخلي في مجمع ند الشبا الرياضي، تماشياً مع الخطة الفنية والتحضيرية من المدربين، وفي نهايته يتم الإعلان عن القائمة النهائية للاعبي المنتخب المشاركين في الدورة.

وعبر شريف عن تطلعاته لحصد نتائج إيجابية، تترجم الجهود والاهتمام الكبير الذي تحظى به رياضة البادل في الإمارات.



