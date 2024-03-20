مدافع «الملك» يعاني في «الكالشيو»!



علي معالي(دبي)



يعاني اليوناني كوستاس مانولاس، مدافع الشارقة السابق، في الدوري الإيطالي حالياً، والذي عاد إليه بعد قرار «الملك» الاستغناء عن خدماته في «الميركاتو الشتوي»، وسبق أن لعب 8 مواسم متتالية في «الكالشيو»، مدافعاً عن ألوان روما «5 مواسم»، ونابولي «3 مواسم» من 2014 إلى 2022، ويلعب مانولاس الآن لفريق ساليرنيتانا، الذي يعاني الهبوط، حيث يحتل المركز الأخير، وله 14 نقطة من 29 مباراة.

ولعب مانولاس مع الفريق الإيطالي منذ الانتقال إليه 4 مباريات أساسياً، وخطف خلالها نقطة بالتعادل 1-1 مع أودينيزي، وخسر أمام مونزا بهدفين، وكالياري 4- 2، وليتشي بهدف.

وقبل أن ينضم مانولاس إلى ساليرنيتانا قبل الجولات الأربع، فإن حالة الفريق متردية، وتوالت عليه الخسائر، لدرجة أن الفارق مع منطقة النجاة 11 نقطة.

وكان مانولاس «32 عاماً»، أحد نقاط الضعف في تشكيلة «الملك»، وقررت إدارة الشارقة قبل انطلاق المعسكر الاستغناء عن اللاعب، وعرضه للبيع ومنحه كل مستحقاته، ومنعه من السفر إلى المعسكر الأوروبي، قبل أن يتغير القرار، بمشاركة مانولاس في المعسكر، والدفع به في المباريات قبل رحيله.