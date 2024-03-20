«دولي سريلانكا» من «الدرجة الثالثة»!

دريسدن (د ب أ)



يستعد كلاوديو ماتياس كامركنيشت، لاعب دينامو دريسدن الألماني لكرة القدم، أحد فرق الدرجة الثالثة، لخوض مباراته الدولية الأولى مع سريلانكا.

ويتوقع أن يسجل المدافع السريلانكي أول ظهور له يوم الجمعة أمام بابوا غينيا الجديدة في العاصمة كولومبو.

وقال كامركنيشت «24 عاماً لصحيفة «ساكسونيا تسايتونج»: «من الجيد رؤية شيء مختلف، العملية مختلفة، ولكني أعرف هذا بالفعل، إنه أمر جنوني».

واختير كامركنيشت في قائمة الفريق في سبتمبر 2022، ولكن لم تقم أي مباراة، وبعد المباراة أمام بابوا غينيا الجديدة، سيكون هناك مباراة أخرى أمام بوتان يوم الاثنين المقبل.