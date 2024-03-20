اليابان تطالب الجماهير بعدم الذهاب إلى كوريا الشمالية



طوكيو (أ ف ب)



ناشدت وزارة الخارجية اليابانية أنصار منتخب كرة القدم عدم التوجه إلى كوريا الشمالية الأسبوع المقبل، لحضور مباراة بين البلدين، ضمن تصفيات آسيا المؤهلة إلى مونديال 2026.

وقالت الوزارة على حسابها على موقع «أكس» (تويتر سابقاً) «تطلب وزارة الخارجية اليابانية بشدة من عامة الناس الامتناع» عن حضور المباراة المقررة في 26 مارس، وهي الأولى بين الفريقين في كوريا الشمالية منذ 2011.

وأضافت «كما تعلمون، فإن كوريا الشمالية تتخذ وجهة نظر عدائية تجاه اليابان، ولا ننصح عامة الناس بالسفر».

وتلعب اليابان وكوريا الشمالية في طوكيو يوم الخميس، في إطار التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، قبل مباراة الإياب في 26 الحالي.

وتنصح اليابان منذ فترة طويلة مواطنيها بعدم السفر إلى كوريا الشمالية، لكنها لا تمنعهم صراحة من القيام بذلك، ولا توجد علاقات دبلوماسية بين البلدين.

ولم يتضح عدد المشجعين، الذين يرغبون في السفر، علماً بأنهم يحتاجون إلى تأشيرة دخول إلى كوريا الشمالية للقيام بذلك.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية «أن أتش كاي» أن 14 مسؤولاً حكومياً سيرافقون المنتخب الياباني في المباراة، بالإضافة إلى عدد صغير من وسائل الإعلام.

وكانت مباراة منتخب السيدات بين المنتخبين المؤهلة إلى أولمبياد باريس نُقلت من العاصمة الكورية الشمالية إلى أرض محايدة في السعودية الشهر الماضي بطلب من الاتحاد الياباني إلى نظيره الآسيوي، وذلك بسبب الافتقار إلى الشفافية حيال الأمور التشغيلية، وندرة الرحلات الجوية.

في المقابل، من المتوقع أن تشهد مباراة الخميس في طوكيو مشاركة كبيرة من المشجعين الكوريين الشماليين من بين الجالية العرقية الكورية في اليابان، والتي يبلغ عددها حوالي 300 ألف شخص.