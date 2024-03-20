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«جودو الإمارات» يترقب قرعة «تبليسي جراند سلام»

«جودو الإمارات» يترقب قرعة «تبليسي جراند سلام»
20 مارس 2024 14:00

 
أبوظبي (الاتحاد)

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تُجرى يوم الخميس قرعة بطولة تبليسي جراند سلام للجودو، والتي تنطلق الجمعة، وتستمر المنافسات إلى 24 مارس، بمشاركة 542 لاعباً ولاعبة يمثلون 83 دولة.
ويمثل «جودو الإمارات»، كريم عبد اللطيف «وزن تحت 73 كجم»، وطلال شفيلي «وزن 81 كجم»، وجريجوري آرام «وزن تحت 90 كجم»، واللاعبة باتسو ألتان «وزن 57 كجم»، ويكون ظهورها الأول غداً، من خلال منافسات الدور التمهيدي للوزن الخفيف للسيدات، ويضم 42 لاعبة، من بينهن أبرز المصنفات في العالم، أمثال الكندية كريستا ديجوشي، ومواطنتها جيسيكا كليمكيت، فيما تحتل باتسو المركز الـ21.
ويشارك منتخبنا في وزن الخفيف المتوسط تحت 73 كجم الذي يضم 57 لاعباً، ويشهد وزن تحت 81 كجم مشاركتنا بلاعب واحد، والختام بمنافسات تحت 90 كجم لفئة الوزن الثقيل.
يذكر أن «جودو الإمارات» ضمن حتى الآن مشاركة 5 لاعبين في دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024»، وهم نارمند بيان «وزن تحت 66 كجم»، وطلال شفيلي «وزن تحت 81 كجم»، ظافر آرام «وزن تحت 100 كجم»، وعمر معروف «وزن فوق 100 كجم»، وبشيرات خرودي «وزن تحت 52 كجم».

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