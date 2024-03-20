«الدون» يقود «الغياب الجماعي» عن البرتغال!



لشبونة (أ ف ب)



أعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، أن نجم النصر السعودي كريستيانو رونالدو و7 لاعبين آخرين يغيبون عن المباراة الودية الأولى للمنتخب المقررة ضد السويد «الخميس» في جيمارايش، على أن يكونوا متاحين لخوض المباراة الثانية الودية ضد سلوفينيا في 26 مارس الحالي في ليوبليانا.

واللاعبون الآخرون هم ديوجو دالو «مانشستر يونايتد»، جواو فيليكس وجواو كانسيلو «برشلونة الإسباني»، دانيلو بيريرا وفيتينيا «باريس سان جيرمان الفرنسي»، أوتافيو «النصر»، روبن نيفيش «الهلال».

وأشارت تقارير صحفية إلى أن مدرب المنتخب الإسباني روبرتو مارتينيز أراد إراحة هؤلاء اللاعبين، نظراً لضغط المباريات التي خاضوها في الآونة الأخيرة ضمن أنديتهم.

وقال مارتينيز في مؤتمر صحفي، «إنها فترة يواجه فيها اللاعبون تحديات كبيرة، مع خوضهم مباريات كثيرة، ويعانون تعباً ذهنياً».

ويخوض المنتخب البرتغالي ثلاث مباريات تجريبية أخرى، استعداداً لكأس أوروبا المقررة من 14 يونيو إلى 14 يوليو المقبلين في ألمانيا، ضد فنلندا وكرواتيا وجمهورية أيرلندا في 4 و8 و11 توالياً.