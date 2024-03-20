الجمعة 22 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

كورتوا يخضع لجراحة ناجحة

كورتوا يخضع لجراحة ناجحة
20 مارس 2024 14:41

 
مدريد (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
«البايرن» يضع ألونسو على «قمة الأولويات»
فرنسا تأسف لقرار ريال مدريد!


خضع الحارس الدولي البلجيكي تيبو كورتوا لعملية جراحية ناجحة، من أجل معالجة تمزّق في الغضروف المفصلي الداخلي لركبته اليمنى، وفق ما أعلن ريال مدريد متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم.
وقال ريال في بيان مقتضب «خضع لاعبنا تيبو كورتوا لعملية جراحية ناجحة بسبب تمزق في الغضروف المفصلي الداخلي لركبته اليمنى تحت إشراف الجهاز الطبي في ريال مدريد، ويبدأ كورتوا عملية تعافيه في الأيام المقبلة».
ومُني كورتوا «31 عاماً» بانتكاسة جديدة الثلاثاء، بعد تعرّضه لهذه الإصابة خلال تدريبات فريقه، وهو الذي غاب عن الملاعب منذ أغسطس الماضي، بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي لركبته اليسرى، قبل أن يعود الى التمارين في الأسابيع القليلة الماضية.
ومن غير المرجح أن يعود كورتوا الى ريال قبل نهاية الموسم الحالي، ولن يكون بالتأكيد بصحبة منتخب بلاده في كأس أوروبا المقررة الصيف المقبل في ألمانيا، بعدما حسم هذه المسألة بنفسه.
وحاز الحارس الأوكراني أندري لونين على ثقة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي على حساب كيبا أريسابالاجا المعار من تشيلسي الإنجليزي.
ويتواجه ريال مع مانشستر سيتي الإنجليزي حامل اللقب في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما أوقعتهما القرعة معاً، وذلك في إعادة لنصف نهائي الموسم الماضي، حين تعادلا ذهاباً في مدريد 1-1 قبل أن يحقق «البلومون» انتصاراً كاسحاً في الإياب على أرضهم برباعية نظيفة.
ويسير ريال بثبات نحو استعادة لقب الدوري الإسباني من جاره اللدود برشلونة، إذ يتصدر بفارق 8 نقاط عن النادي الكاتالوني قبل تسع مراحل على نهاية الموسم.

الدوري الإسباني
الليجا
ريال مدريد
تيبو كورتوا
آخر الأخبار
حاكم أم القيوين يستقبل ولي عهد الفجيرة والمهنئين بشهر رمضان
علوم الدار
حاكم أم القيوين يستقبل ولي عهد الفجيرة والمهنئين بشهر رمضان
22 مارس 2024
حاكم عجمان وولي عهده يتقبلان تهاني ولي عهد الفجيرة والمهنئين برمضان
علوم الدار
حاكم عجمان وولي عهده يتقبلان تهاني ولي عهد الفجيرة والمهنئين برمضان
22 مارس 2024
حاكم الشارقة يواصل استقبال المهنئين بشهر رمضان
علوم الدار
حاكم الشارقة يواصل استقبال المهنئين بشهر رمضان
22 مارس 2024
«الأبيض» إلى «النقطة التاسعة»
الرياضة
«الأبيض» إلى «النقطة التاسعة»
22 مارس 2024
نخبة من الوجوه الثقافية في مؤسسة العويس
علوم الدار
محاضرة «التجارة في دبي.. إطلالة تاريخية» بـ«العويس الثقافية»
22 مارس 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©