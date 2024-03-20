كورتوا يخضع لجراحة ناجحة



مدريد (أ ف ب)



خضع الحارس الدولي البلجيكي تيبو كورتوا لعملية جراحية ناجحة، من أجل معالجة تمزّق في الغضروف المفصلي الداخلي لركبته اليمنى، وفق ما أعلن ريال مدريد متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم.

وقال ريال في بيان مقتضب «خضع لاعبنا تيبو كورتوا لعملية جراحية ناجحة بسبب تمزق في الغضروف المفصلي الداخلي لركبته اليمنى تحت إشراف الجهاز الطبي في ريال مدريد، ويبدأ كورتوا عملية تعافيه في الأيام المقبلة».

ومُني كورتوا «31 عاماً» بانتكاسة جديدة الثلاثاء، بعد تعرّضه لهذه الإصابة خلال تدريبات فريقه، وهو الذي غاب عن الملاعب منذ أغسطس الماضي، بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي لركبته اليسرى، قبل أن يعود الى التمارين في الأسابيع القليلة الماضية.

ومن غير المرجح أن يعود كورتوا الى ريال قبل نهاية الموسم الحالي، ولن يكون بالتأكيد بصحبة منتخب بلاده في كأس أوروبا المقررة الصيف المقبل في ألمانيا، بعدما حسم هذه المسألة بنفسه.

وحاز الحارس الأوكراني أندري لونين على ثقة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي على حساب كيبا أريسابالاجا المعار من تشيلسي الإنجليزي.

ويتواجه ريال مع مانشستر سيتي الإنجليزي حامل اللقب في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما أوقعتهما القرعة معاً، وذلك في إعادة لنصف نهائي الموسم الماضي، حين تعادلا ذهاباً في مدريد 1-1 قبل أن يحقق «البلومون» انتصاراً كاسحاً في الإياب على أرضهم برباعية نظيفة.

ويسير ريال بثبات نحو استعادة لقب الدوري الإسباني من جاره اللدود برشلونة، إذ يتصدر بفارق 8 نقاط عن النادي الكاتالوني قبل تسع مراحل على نهاية الموسم.