«الشؤون القانونية» و«أبوظبي للزراعة» إلى ربع نهائي كأس منصور بن زايد

مصطفى الديب (أبوظبي)



تأهل «مكتب الشؤون القانونية»، و«هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية» إلى ربع نهائي كأس منصور بن زايد لكرة القدم 2024، بعد أن رفع الفريقان رصيدهما إلى «النقطة السادسة»، ضمن منافسات المجموعة الرابعة، إثر تفوقهما على «فندق قصر الإمارات»، و«مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء».

وحسم «مكتب الشؤون القانونية»، و«هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية» صعودهما إلى «الثمانية الكبار» مبكراً، وعقب نهاية الجولة الثانية من الدور الأول للبطولة التي تقام على الملعب الخارجي لفندق قصر الإمارات في أبوظبي.

وتعد المجموعة الرابعة هي الوحيدة التي تشهد حسم التأهل إلى ربع النهائي من أول جولتين، على أن يلتقي «مكتب الشؤون القانونية» و«هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية»، الأحد المقبل، في مباراة تحديد صاحب المركز الأول، فيما يواجه «فندق قصر الإمارات» مع «مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء» في مباراة تحسين المراكز، لأن رصيدهما خالٍ من النقاط حتى الآن.

ومع ختام الجولة الثانية من مرحلة المجموعات، وارتفع عدد أهدف البطولة إلى 75 هدفاً في 16 مباراة، بمعدل 4.6 هدف، وتعد المجموعة الرابعة الأكثر غزارة «27 هدفاً»، والمجموعة الأولى الأقل «8 أهداف»، وحافظ فريقان على نظافة شباكهما في أول جولتين، هما «مكتب الشؤون القانونية» و«هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية».

يتشارك ثنائي «مكتب الشؤون القانونية»، عبدالرحمن جمال وضياء محمد في صدارة هدافي البطولة بـ 5 أهداف لكل منهما، ويأتي خلفهما ياسر الزهلي، مهاجم «هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية» بـ «4 أهداف».

أوضح خالد السويدي أن اللجنة المنظمة عمدت على إجراء قرعة في دور الثمانية، من أجل زيادة مستوى المنافسة بين جميع الفرق، مشيراً إلى أنها تضع أصحاب المراكز الأولى في مواجهة مع الحاصلين على المركز الثاني، على ألا يلتقي في ربع النهائي فريقان من مجموعة واحدة، وهو ما يضمن تقديم أفضل المستويات إلى آخر جولة.

وأشاد عضو اللجنة المنظمة بارتفاع المستوى الفني في النسخة الحادية عشرة، لافتاً إلى أن الأدوار المقبلة تشهد المزيد من الفعاليات للمشاركين والحضور، بما يتناسب مع اسم البطولة.

وأضاف: نحرص دائماً على توفير كافة سبل النجاح داخل الملعب وخارجه، بوجود حكام دوليين لإدارة اللقاءات، ومنطقة خاصة بالجماهير «فان زون»، بالتعاون مع رابطة المحترفين، إضافة إلى المشروبات الباردة والساخنة للحضور، وتهيئة بيئة رياضية اجتماعية في الشهر الكريم، كما أن الإقبال على مشاهدة المباريات كان رائعاً، ونتوقع المزيد من الحضور في الأدوار الإقصائية، علماً أن جميع اللقاءات تبث مباشرة عبر حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بالبطولة.