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الرياضة

بوجاتشار يتألق تحت المطر والضباب في «طواف كاتالونيا»

بوجاتشار يتألق تحت المطر والضباب في «طواف كاتالونيا»
20 مارس 2024 14:58

 
برشلونة (الاتحاد)

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أحرز تادي بوجاتشار سائق فريق الإمارات للدراجات الهوائية، المركز الأول في المرحلة الثانية من سباق طواف كاتالونيا الإسباني، لمسافة 185.6 كيلومتر من ماتارو إلى جبل فالتر 2000، قاطعاً المسافة في 4:52:37 ساعة.
وأثبت بوجاتشار تميزه وجاهزيته البدنية، بعد أن أحرز المركز الثاني في المرحلة الأولى، بفضل دعم ومساعدة زملائه في الفريق الذين عملوا بشكل جيد للتحكم في إيقاع السرعة والحفاظ على الصدارة لزميلهم برغم إصابة جاي فاين أحد أعضاء الفريق بالإعياء وانسحابه من بداية اليوم.
ورافقت المرحلة الثانية من السباق موجة من الطقس السيئ مع هطول الأمطار، وانتشار الضباب، لكن هذه الأوضاع لم تمنع فريق الإمارات من الأداء المتميز، حيث تمكن تادي بوجاتشار في بداية الطريق الصاعد الأخير «بطول 11.4 كم مع بعض الصعدات التي تصل نسبة صعودها 18%، ومتوسط انحدار 7.6 %»، من اللحاق بآخر الدراجين المنطلقين ثم إطلاق العنان لجهده الفردي حتى عبر خط النهاية «على ارتفاع 2135 متراً فوق سطح البحر»، محققاً الفوز بفارق دقيقة و23 ثانية عن أقرب الدراجين الذين لحقوا به.
وظهر بأداء جيد أيضاً الدراج البرتغالي جواو ألميدا، حيث تواجد في المجموعة مع بوجاتشار، حتى قام بانطلاقته الأخيرة، وبقي مع أفضل الدراجين في المجموعة، منهياً المرحلة في المركز الرابع.
وقال بوجاتشار: بدأ السباق في طقس صيفي تقريباً، ثم بدأت الغيوم في اللحاق بنا، وبدأت زخات المطر بداية من الصعود قبل الأخير، ورغم الظروف الجوية السيئة والسباق في المكان المرتفع، شعرت أنني بحالة جيدة، وحاولت الانطلاق بالفعل في النزول الأخير ثم واصلت بأداء ثابت حتى النهاية من دون أن ألتفت إلى الخلف.

الإمارات
فريق الإمارات للدراجات
تادي بوجاتشار
إسبانيا
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