مفاجأة.. بنزيمة يطلب اللعب في الأولمبياد!



أنور إبراهيم (القاهرة)

بعد أكثرمن عام ونصف العام على إعلان النجم الفرنسي المخضرم كريم بنزيمة «36عاماً» اعتزاله اللعب الدولي، أبدى اللاعب اهتمامه بالمشاركة مع منتخب فرنسا الأولمبي في دورة الألعاب الأولمبية التي تقام في باريس خلال الفترة من 26 يوليوإلى 11أغسطس القادمين.

وذكرت قناة «ليكيب» التي أذاعت هذا النبأ أن مهاجم اتحاد جدة السعودي لايزال منفتحاً على العودة من الاعتزال الدولي، وعندما سألته القناة عن هذا الأمر، لم يخف رغبته الشديدة في أن يكون عضواً في المنتخب الأولمبي لبلاده تحت قيادة صديقه تيري هنري المدير الفني لهذا المنتخب.

وقال بنزيمة إنه سأل هنري عما إذا كانت فكرة مشاركته في هذه الدورة تروق له مديراً فنياً، أجابه هنري «أسطورة»أرسنال الإنجليزي لاعباً، قائلاً: لم لا.. بالتأكيد تروق لي الفكرة وهي ممكنة، وقد تكون قمة، غير أن قناة ليكيب قالت إن هنري أوضح له إن القرار في هذا الشأن لايرجع إليه شخصياً، بدليل إن محاولات هنري الحصول على خدمات المهاجم كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان الحالي والذي قد يصبح في نادي ريال مدريد قبل إقامة الدورة، ترتبط أساساً بموافقة ناديه وليس أي أحد آخر، لأن هذه الدورة لا تدخل ضمن البطولات التي تلزم الأندية بترك لاعبيها للمشاركة فيها، وفقاً للوائح الإتحاد الدولي لكرة القدز «فيفا».

غير أن قناة ليكيب قالت إن حقيقة الأمر أن القرار يعود لتيري هنري لأنه المسؤول الأول عن المنتخب الأولمبي، مع التسليم بضرورة الحصول على موافقة ناديه أولاً «اتحاد جدة السعودي». ويبدو أن هنري مازال متشككاً أصلاً بالنسبة لمسألة ضم كيليان مبابي للعب في هذه الدورة، لأن ناديه المحتمل ريال مدريد قد يرفض الفكرة من الأساس، مثلما رفضها بالنسبة لإدواردو كامافينجا وأوريليان تشواميني.

وكان بنزيمة أصيب قبل مونديال 2022، ولم يشارك في البطولة رغم اختياره في قائمة «الديوك» وسفره مع المنتخب إلى قطر، وأثارت إصابته وقتها جدلاً شديداً لأنه اعترف بأنه دُفع دفعاً للرحيل عن المنتخب بإيعاز من ديدييه ديشامب المديرالفني، رغم إنه كان من الممكن أن يرجع مرة أخرى إلى قطر، لوسلمت نوايا المديرالفني، فكان قرار بنزيمة بالاعتزال الدولي.