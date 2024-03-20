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تومياسو يمدد عقده مع أرسنال

تومياسو يمدد عقده مع أرسنال
20 مارس 2024 16:15

 
لندن (د ب أ)

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وقع المدافع تاكيهيرو تومياسو على عقد جديد مع أرسنال، متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وانضم النجم الياباني لأرسنال في أغسطس 2021 من بولونيا الإيطالي، وشارك في 71 مباراة بكل المسابقات.
وعلمت وكالة الأنباء البريطانية «بي.أيه.ميديا» أن عقد تومياسو الجديد يستمر لمدة عامين، مع إمكانية إضافة 12 شهراً أخرى.
وقال ميكيل أرتيتا، المدير الفني لأرسنال:«سعداء للغاية، بعد أن حسم تومي مستقبله معنا، إلى جانب قدراته الطبيعية وقوته، فإن موقف تومي وعقليته وقيمه من الدرجة الأولى. وأضاف: «الجميع يحب تومي وكان جزءاً مهماً من الفريق منذ انضمامه لنا، الطريقة التي يتدرب بها مع رغبته وعزيمته على أن يكون في أفضل صورة كل يوم، شيء مثير للإعجاب، ونتطلع للعمل مع تومي في السنوات المقبلة».
وشارك تومياسو في 20 مباراة هذا الموسم، وسجل أول أهدافه أمام شيفيلد يونايتد في أكتوبر الماضي، ولكنه لم يشارك منذ مطلع هذا العام، لأنه لعب مع المنتخب الياباني في كأس آسيا، ثم تلقى إصابة في ربلة الساق.
وقال تومياسو «25 عاماً»: «سعيد للغاية لتمديد تعاقدي لأن أرسنال أحد أفضل الأندية في العالم، واللعب له بمثابة حلم، وما زلت أتعلم الكثير من ميكيل، من زملائي، مازال لديّ مساحة للتطور، لذلك، سأحاول أن أصبح لاعباً أفضل وشخصاً أفضل أيضاً».

الدوري الإنجليزي
أرسنال
أرتيتا
تاكيهيرو تومياسو
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