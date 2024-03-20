البايرن يلعب مباراة في كوريا الجنوبية



ميونيخ (د ب أ)



أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، أنه سيزور كوريا الجنوبية، موطن المدافع كيم مين جاي، للمرة الأولى في عطلة نهاية الموسم.

وستكون الرحلة جزءاً من «أودي سامر تور» التي تجعلهم يزورون آسيا للمرة الرابعة، بعد أن زاروا الولايات المتحدة الأميركية خمس مرات.

وذكر البايرن أنه سيخوض مباراة واحدة في ملعب سيول المونديالي، ويتم تحديد موعد المباراة والمنافس في وقت لاحق.

وقال مايكل ديدريش، نائب الرئيس التنفيذي لبايرن: سعداء لأن البايرن سيزور كوريا الجنوبية للمرة الأولى.

وأضاف: الحماس الخاص بكرة القدم في المنطقة ككل ضخم، ونحن فخورون بتواجد أحد لاعبي كرة القدم المهمين في كوريا الجنوبية في فريقنا، وهو كيم مين جاي، ستكون رحلة مميزة، لمين جاي وللنادي، ونتطلع إلى التبادل الثقافي، وتوقيع عقود جديدة مثيرة، وبناء علاقات من أجل التعرف على الناس وكوريا الجنوبية بشكل أفضل.