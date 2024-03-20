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الرياضة

200 ألف درهم جوائز «ستايل ستيكس»

200 ألف درهم جوائز «ستايل ستيكس»
20 مارس 2024 16:34

دبي (الاتحاد)

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خُصصت أكثر من 200 ألف درهم ، جوائز مالية لمسابقات ستايل ستيكس المصاحبة لأمسية كأس دبي العالمي، برعاية إعمار، في مضمار ميدان، يوم 30 مارس الجاري.
وتم فتح الباب لرواد الأناقة للمشاركة بالمنافسة في مسابقات ستايل ستيكس لاختيار أفضل الأزياء، في 5 فئات؛ أفضل سيدة أنيقة، أفضل رجل أنيق، أفضل ثنائي أنيق، أفضل زي تقليدي، وأفضل قبعة.
ويتولى مجموعة من خبراء الموضة في دبي اختيار الفائزين، حيث يتولى تحكيم ستايل ستيكس كل من كيلي لوندبرج، خبيرة العلامات التجارية الشخصية، وجاري سويني، مدير العلامة التجارية والتصميم للرعاة أسكوت آند تشابلز، وإيفلين ماكديرموت، مؤسس إيفلين ماكديرموت لصناعة القبعات، وروث برادلي وناديا جندوبي، مؤسس فاشون آند لايف ستايل ايجنسي، ومشرفة المتجر ومؤثرة العلامة التجارية لأنفاسك دخون.
وتحصل الفائزة في مسابقة أفضل زي نسائي على هدايا من إعمار بقيمة 55 ألف درهم، وجلسة تجميلية «الفيشل الذهبي» عيار 24 بقيمة 1000 درهم من سيسترز بيوتي لاونج، وقسيمة هدايا بقيمة 4000 درهم لكأس دبي العالمي 2025، بالإضافة إلى 50 ألف ميل من سكاي واردز طيران الإمارات.
بينما تحتوي فئة أفضل رجل أنيق التي تشهد منافسة محتدمة، على قسيمة هدايا من إعمار بقيمة 36,700 درهم، وقسيمة هدايا بقيمة 4000 دولار من أسكوت آند تشابلز.
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دبي
كأس دبي العالمي للخيول
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