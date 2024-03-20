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الرياضة

رسمياً.. الهلال السوداني يشارك في الدوري التنزاني

رسمياً.. الهلال السوداني يشارك في الدوري التنزاني
20 مارس 2024 16:38

 
نيروبي (أ ف ب)

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وافقت تنزانيا على مشاركة الهلال بطل السودان في دوريها الكروي، اعتباراً من الموسم المقبل، وكشف كليفورد ماريو نديمبو المتحدث باسم الاتحاد التنزاني لكرة القدم «تلقينا طلباً من الهلال للعب في الدوري التنزاني الممتاز، وتمت الموافقة على هذا الطلب».
وقال «نعمل الآن نعمل على بعض الإجراءات، قبل بداية الموسم الجديد» الذي ينطلق في أغسطس المقبل.
وأضاف نديمبو «أنها فرصة للأندية التنزانية للتعلم من أحد عمالقة القارة والترويج للدوري المحلي».
ولن تُحتسب نتائج الهلال في الدوري، والتالي لا يمكن له أن يُتوج بطلاً بل إن كل مبارياته تحسب على أنها ودية.
ووفقاً لبيان رسمي، فإن الهلال راسل عدداً من الاتحادات الكروية لنقل منافسات الفريق لها، قبل أن يتلقى موافقة مبدئية من الاتحاد التنزاني.
وواجه الهلال خلال الفترة السابقة الكثير من المشاكل خلال مشاركته في دوري أبطال أفريقيا، بسبب توقف الدوري.

السودان
تنزانيا
الهلال السوداني
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