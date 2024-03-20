باولو بينتو: هدفنا تعزيز صدارة المجموعة



أبوظبي (الاتحاد)



أكد البرتغالي باولو بينتو، مدرب منتخبنا الوطني لكرة القدم، جاهزية «الأبيض» لخوض مباراة الغد أمام اليمن ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة، مشيراً إلى أن المنتخب يدخل المباراة بطموح الفوز، وتعزيز صدارته للمجموعة الثامنة.

وقال باولو بينتو، خلال المؤتمر الصحفي التقديمي الذي عُقد، بحضور مختلف وسائل الإعلام: ينتظرنا تحدٍّ كبير أمام اليمن، نطمح إلى تقديم أداء مختلف، والحصول على النقاط الثلاث، وهو هدف الفريق المنافس نفسه، الذي يخوض التحدي مع مدربه الجديد.

وأكد لاعب منتخبنا الوطني بدر ناصر أهمية الفوز في مباراة الغد أمام اليمن بهدف، مواصلة سلسلة الانتصارات في التصفيات والاقتراب أكثر من حسم التأهل إلى الدور المقبل.

ودعا بدر ناصر جماهير «الأبيض» إلى الحضور في استاد آل نهيان، وتشجيع اللاعبين، والشد من أزرهم في المباراة، مشيراً إلى أن جمهور الإمارات يلعب دوراً في مهماً في تحفيز اللاعبين.