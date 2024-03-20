المطيوعي وصفية الصايغ بطلا «دراجات عجمان الرياضية»



عجمان (الاتحاد)



أحرز محمد المطيوعي لقب الفردي العام للرجال في سباق الدراجات الهوائية «ضد الساعة» لمسافة 6 كلم، والذي أُقيم بمضمار الصفيا، ضمن النسخة الرابعة من الدورة الرياضية لحكومة عجمان التي تنظمها دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان، بالتعاون مع مركز كواترو الرياضي، وتبعه السلوفيني جاريجا بول، والمغربي السيد بلواش.

وحضر السباق ومراسم التتويج الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة الأراضي والتنظيم العقاري، وحصد حسن سلطان المركز الأول من فئة المواطنين، يليه حمد الصابري، وأحمد المنصوري.

وفازت صفية الصايغ بالمركز الأول في فئة المجموع العام إناث، وحلت السوريتان روبا عمر وصبا حسين في المركزين الثاني والثالث، وفي فئة المواطنات تُوجت غاية المحرزي بالمركز الأول، وتبعتها مروة سلمان، وموزة المنصوري.

وفي فئة الدوائر الحكومية، فاز أحمد النقبي بالمركز الأول، وتبعه خالد أحمد، وسيف النعيمي، وسيطرت الإمارات على المراكز الثلاثة الأولى في فئة أصحاب الهمم، بفوز أحمد البدواوي بالمركز الأول، وعبد الله البلوشي ثانياً، وسالم الجنيبي في المركز الثالث، وفي سباق الفرق فاز فريق شرطة عجمان «أ» بالمركز الأول، فيما جاءت شرطة عجمان «ب» في المركز الثاني.

في الوقت نفسه، انطلقت في مركز عجمان الإبداعي منافسات بطولة الألعاب الشعبية بمشاركة الدوائر الحكومية وجميع فئات المجتمع، حيث جرى التنافس على سلسلة من الألعاب التراثية في مرحلة التصفيات، وهي ألعاب الكرابي والميت والشاع وشد الحبل والخيشة.

وتصدر فريق القيادة العامة لشرطة عجمان A المجموعة الأولى برصيد 14 نقطة، وجاء الكمين ثانياً برصيد 13 نقطة، فيما احتلت القيادة العامة لشرطة عجمان B المركز الثالث برصيد 10 نقاط.

وتستكمل منافسات التصفيات الخميس مباريات المجموعة الثانية، والتي تضم فرق الإدارة العامة للدفاع المدني والكوماندوز وشباب الزهراء، حيث يخوض كل فريق مباراتين في كل لعبة، بمجموع 10 مباريات لكل منها.

ومن جانب آخر، يلتقي الخميس في ختام منافسات دور المجموعات لبطولة كرة القدم، القيادة العامة لشرطة عجمان، ودائرة الأراضي والتنظيم العقاري، ضمن المجموعة الثانية، ويسعى فريق الشرطة لحصد الفوز الثالث توالياً، والتأهل بالعلامة الكاملة، وفي المقابل يسعى فريق دائرة الأراضي الذي يدخل للمباراة برصيد نقطة، لتعويض خسارته في الجولة الماضية، وانتزاع فوز يقوده للحاق بركب المتأهلين إلى الدور التالي.

وفي مواجهة ثانية ضمن المجموعة الثالثة، يخوض جهاز الرقابة المالية الذي يملك نقطتين مباراة حاسمة، في مواجهة جامعة عجمان «متذيل» ترتيب المجموعة، من دون رصيد من النقاط، في حين يلتقي مصرف عجمان «3 نقاط»، والإدارة العامة للدفاع المدني بالرصيد نفسه في مواجهة متكافئة ضمن المجموعة الأولى.