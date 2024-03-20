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الرياضة

«الرئاسة» تُحلق بكأس الإيذاع المفتوح في مهرجان المرموم للهجن

«الرئاسة» تُحلق بكأس الإيذاع المفتوح في مهرجان المرموم للهجن
20 مارس 2024 19:59

 

دبي (الاتحاد) 

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شهد الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، تحديات رموز سن الإيذاع لهجن أصحاب السمو الشيوخ، ضمن مهرجان المرموم التراثي 2024، وأقيمت المنافسات على مدار عشرين شوطاً لمسافة ستة كيلومترات، واستطاعت «النهضة» أن تحقق صدارة الشوط الرئيس للأبكار المفتوح، لتهدي هجن الرئاسة كأس المغفور له الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم، بقيادة المضمر محمد زيتون المهيري وفي زمن بلغ 8:47:5 دقيقة.
وذهبت بندقية الجعدان المفتوح إلى شعار هجن الشحانية، وتمكن «المرسل» بقيادة المضمر محمد خالد عبدالله العطية من حسم المعركة القوية في توقيت وقدره 8:44:4 دقيقة، وسجلت هجن العاصفة ظهوراً قوياً من خلال ثالث التحديات، وتمكنت «غارة» بقيادة المضمر غياث الهلالي من تحقيق كأس المغفور له الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم للإيذاع الأبكار المحليات في توقيت بلغ 8:54:0 دقيقة.
وأضاف «لاظي» الرمز الثاني إلى شعار هجن الرئاسة وذلك بعد نجاحه في الفوز ببندقية الجعدان المحليات تحت قيادة المضمر محمد زيتون المهيري، بوصوله لخط النهاية بعد مرور زمن بلغ 8:49:9 دقيقة.
وقام الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم بتتويج الفائزين بالرموز عقب نهاية الشوط السابع.
وتنطلق مساء الخميس تحديات سن الثنايا لهجن أبناء القبائل بإقامة ستة عشر شوطاً منها ثمانية أشواط مخصصة لإنتاج هجن أبناء القبائل، لمسافة ثمانية كيلومترات.
من ناحية أخرى أشاد محمد عتيق بن زيتون المهيري بانتصارات هجن الرئاسة في سن الإيذاع وحصولها على كأس الأبكار المفتوح وبندقية الجعدان المحليات، وقال إن المنافسة بين الشعارات كانت قوية كما كان متوقعاً لها، مشيراً إلى أن ارتفاع درجة المنافسة بين المؤسسات أسهم في نجاح هذا المهرجان بدرجة كبيرة، وأضاف المضمر المجازف: القادم مع مؤسسة هجن الرئاسة أجمل بإذن الله تعالى. 

الإمارات
الهجن
مهرجان المرموم التراثي
هجن الرئاسة
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