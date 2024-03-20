تعديل موعد «ديربي ميلانو»

روما (أ ف ب)



يقام «ديربي» مدينة ميلانو بين الإنتر المتصدر حالياً ووصيفه وجاره ميلان يوم الاثنين 22 أبريل، ضمن المرحلة الثالثة والثلاثين، من بطولة إيطاليا لكرة القدم، كما أعلنت رابطة الدوري الإيطالي.

وكان من المقرر إقامة المباراة مساء الأحد 21 أبريل، كما هي الحال لجميع مباريات القمة في إيطاليا، لكن يتعين على ميلان خوض مباراته ضد روما في إياب ربع نهائي يوروبا ليج (الدوري الأوروبي) الخميس في 18 من الشهر ذاته.

وقد تكون الفرصة متاحة أمام الإنتر في المباراة التي يطلق عليها تسمية «ديربي دي لا مادونينا» الرقم 202 في تاريخ لقاءات الفريقين، لإحراز لقبه العشرين في الدوري المحلي والأوّل منذ موسم 2020-2021، ويغرد الإنتر خارج السرب، إثر يتقدم على ميلان بفارق 14 نقطة حالياً.