«السيدة العجوز» يجدد الثقة في أليجري



روما (أ ف ب)



لا يزال المدرّب ماسيميليانو أليجري يحظى بثقة مسؤولي يوفنتوس، رغم أن فريقه لم يفز سوى في مباراة واحدة منذ نهاية يناير، بحسب مدير عام «بيانكونيري» ماوريتسيو سكانافينو.

ونقلت الصحف الإيطالية عن سكانافينو قوله خلال حدث نظمه يوفنتوس «ثمة ثقة كبيرة من قبلنا تجاه المدرب والفريق».

وأضاف «بدأ الموسم بحماس كبير ونتائج جيدة، أما الآن فنحن في مرحلة معقدة، على أرضية الملعب النتائج ليست جيدة ولا نحصل على النتيجة التي نستحق، لكننا لن نستسلم».

وتابع «الجميع يعمل لتحقيق إعادة انطلاقة جديدة بأسرع وقت ممكن وتحقيق أهدافنا، وتحديداً التأهل إلى دوري أبطال أوروبا وبلوغ نهائي كأس إيطاليا».

وبعد أن نافس يوفنتوس إنتر لأسابيع طويلة في القسم الأول من الدوري، لم يحصد سوى 7 نقاط في آخر 8 مباريات، وتراجع الى المركز الثالث، متخلفاً بفارق 17 نقطة عن إنتر المتصدر، وبفارق 3 عن ميلان.

ويستطيع يوفنتوس إنقاذ موسمه في كأس إيطاليا، حيث يلتقي مع لاتسيو في نصف النهائي ذهاباً وإياباً الشهر المقبل.

ويواجه أليجري المرتبط مع يوفنتوس بعقد حتى يونيو 2025 ضغوطات كبيرة منذ أسابيع عدة، حيث يطالب بعص أنصار الفريق برحيله.