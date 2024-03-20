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الرياضة

إلغاء عقوبات سائق «الفورمولا-1»

إلغاء عقوبات سائق «الفورمولا-1»
20 مارس 2024 21:28

 
بروكسل (أ ف ب)


ألغت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على سائق «الفورمولا-1» السابق الروسي نيكيتا مازيبين، والتي أرغمته على الرحيل عن حلبات الفئة الأولى. 

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ودافع مازيبين عامي 2021 و2022 عن فريق هاس الأميركي، والذي تموّله شركة أورالكيم الكيميائية التي يملكها والده رجل الأعمال الملياردير ديميتري.
وقرّرت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي في مارس 2023 تعليق جزء من العقوبات المفروضة على مازيبين، والسماح له مرة أخرى بالعودة إلى حلبات السرعة في أوروبا.
وقضت المحكمة في حكمها الجديد بإلغاء الإجراءات التي أبقت مازيبين على قائمة العقوبات.
ومنذ مغادرته حلبات «الفورمولا-1»، شارك مازيبين في السلسلة الآسيوية لسباقات لومان، ونشط كرجل أعمال، واصل نشر صور لحياة الرفاهية التي يعيشها على مواقع التواصل الاجتماعي، بما في ذلك جولة في أميركا الجنوبية ورحلات التزلج وتنقله بواسطة طوافة.

روسيا
الفورمولا-1
الاتحاد الأوروبي
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