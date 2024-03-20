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الرياضة

تركيا تعتقل 5 مشجعين

تركيا تعتقل 5 مشجعين
20 مارس 2024 21:31

 
إسطنبول (د ب أ)

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كشفت وكالة الأناضول التركية للأنباء عن أن محكمة في شمال تركيا ألقت القبض على خمسة أشخاص مشتبه بهم في واقعة الاعتداء على لاعبين، خلال مباراة في الدوري التركي لكرة القدم.
وذكرت أن المشتبه بهم هم من بين 13 مشجعاً لفريق طرابزون سبور، الذين اقتحموا الملعب، بعد الخسارة أمام فناربخشة بنتيجة 2-3 يوم الأحد الماضي، للاعتداء على لاعبي المنافس وجهازهم الفني.
وأشارت وكالة الأناضول إلى أنه تم الإفراج عن ثمانية أشخاص من المشتبه بهم بكفالة. وأوضحت أن أحد المشجعين الذين اقتحموا أرض الملعب كان شخصاً من ألمانيا سافر إلى تركيا لحضور المباراة.
وأعلن الاتحاد التركي لكرة القدم عن فتح تحقيقات موسعة في الواقعة، بينما أدان جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» الهجمات، واصفاً إياها بغير المقبولة. وتزايدت أعمال العنف في ملاعب كرة القدم التركية خلال الفترة الأخيرة، حيث تم سجن رئيس نادي أنقرة جوتشو في ديسمبر الماضي لفترة قصيرة، بسبب اعتدائه على الحكم خليل أوموت ميلر، عقب إحدى المباريات.

تركيا
الدوري التركي
فناربخشة
طرابزون سبور
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