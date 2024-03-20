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الرياضة

ساينز يعود إلى «قمرة فيراري»

ساينز يعود إلى «قمرة فيراري»
20 مارس 2024 21:33

 
ملبورن (أ ف ب)

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يعود الإسباني كارلوس ساينز إلى قمرة القيادة في فيراري في جائزة أستراليا الكبرى هذا الأسبوع، الجولة الثالثة من بطولة العالم لـ «الفورمولا-1»، بعد تعافيه من عملية جراحية جراء إصابته بالتهاب الزائدة الدودية، وفقاً لما قاله فريقه الإيطالي.
وغاب ساينز عن جائزة السعودية الكبرى، الجولة الثانية، حيث استُبدل بالشاب البريطاني أوليفر بيرمان «18 عاماً».
وسرق بيرمان الأضواء بحلوله سابعاً في باكورة مشاركاته، حيث أظهر ثقةً كبيرةً في حين أنه ثالث أصغر سائق في التاريخ يشارك في سباق لـ «الفورمولا-1» بعد سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن بطل العالم في الأعوام الثلاثة الماضية، والكندي لانس سترول سائق أستون مارتن، ولكن في ظل عودة ساينز، يعود البريطاني للمشاركة في «الفورمولا-2».
وقال فريق فيراري «من المتوقّع أن يعود كارلوس ساينز إلى السيارة، بعد غيابه عن جدّة بسبب التهاب الزائدة الدودية».
وحلّ الإسباني ثالثاً خلف فيرستابن الأوّل وزميله في ريد بول المكسيكي سيرخيو بيريز في جائزة البحرين الكبرى في الجولة الأولى، فيما جاء سائق فيراري الثاني شارل لوكلير من موناكو رابعاً.
وقال المدير الفرنسي لفيراري فريديريك فاسور «نتوقّع أن نكون في المقدّمة بعد التجارب الرسمية، وهو ما يُمكن أن يُنتج نتائج مشابهة في السباق الذي شهدناه في جدّة».
وأضاف «نسعى لاعتماد نهج هجومي، بهدف وضع الضغط على الفريق الذي فاز في أول سباقين».
وينتهي عقد ساينز في نهاية عام 2024، مانحاً مقعده للبريطاني لويس هاميلتون، بطل العالم سبع مرات قادماً من مرسيدس.

الفورمولا-1
فيراري
جائزة أستراليا الكبرى
السعودية
ماكس فيرستابين
لويس هاميلتون
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