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الرياضة

الإصابة تدهم نوير

الإصابة تدهم نوير
20 مارس 2024 21:51

 
برلين (رويترز) 

 

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أعلن بايرن ميونيخ حامل لقب دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، أن حارس مرماه وقائده مانويل نوير يغيب عن المباراتين الوديتين للمنتخب الألماني، بعد أن تعرض لشد عضلي في العضلة الضامة اليسرى خلال التدريبات مع المنتخب.
ولم يعلن البايرن أو المنتخب عن جدول زمني لعودة نوير (37 عاماً) إلى الملاعب.
ويلتقي المنتخب الألماني نظيره الفرنسي في ليون 23 مارس الجاري، ثم يستضيف نظيره الهولندي في فرانكفورت في 26 من الشهر نفسه.
ويستضيف بايرن ميونيخ الذي يتأخر بفارق عشر نقاط عن باير ليفركوزن متصدر الدوري، غريمه التقليدي بروسيا دورتموند 30 مارس، قبل أن يحل ضيفاً على هايدنهايم في السادس من أبريل.
وبعدها يحل البايرن ضيفاً على أرسنال في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا في التاسع من أبريل.

ألمانيا
بايرن ميونيخ
الدوري الألماني
مانويل نوير
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