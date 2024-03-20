«دولي الرياضات البحرية» يعتمد الفجيرة مركزاً عالمياً للتدريب

الفجيرة (وام)

تسلم نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية رسمياً شهادة الاعتراف الدولية باعتماد أكاديمية تدريب الشباب والناشئين في النادي مركزاً عالمياً دائماً للتدريب والتعليم تحت مظلة وإشراف الاتحاد الدولي للسباقات البحرية «يو آي ام»، ويعد الاعتماد الدولي نجاحاً مهماً وتثميناً لدور نادي الفجيرة الذي أسس عام 2016 أول مركز تدريب في المنطقة والشرق الأوسط وآسيا للزوارق السريعة تواصلاً مع أدواره الكبيرة في تطوير الرياضات البحرية والتي بدأها منذ عام 1999.

جاء الإعلان خلال الحفل السنوي لجوائز الاتحاد الدولي لأصحاب الإنجازات والبطولات والشركاء في عام 2023 والذي أقيم في إمارة موناكو، حيث تسلم أحمد إبراهيم محمد البلوشي المدير العام لنادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية الشهادة من الدكتور رافئيللي كيولي رئيس الاتحاد الدولي، وسط إشادة بالدور الكبير للنادي فى مجال برنامج تطوير الشباب والذي يعد البرنامج التعليمي الأول في الاتحاد الدولي للرياضات البحرية.

وأكد أحمد إبراهيم محمد البلوشي، أن الاعتراف الجديد سيمنح أكاديمية الفجيرة فرصة تأهيل وصقل وتدريب الراغبين في عدد من المجالات والتخصصات مثل الدورات التدريبية في الزوارق السريعة، والسباقات البحرية، والدراجات المائية، ورياضة موتو سيرف، وجميع أنواع الدورات التدريبية في قيادة قوارب وزوارق المحركات.