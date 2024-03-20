«الأبيض» ينشد «النقطة التاسعة» من «بوابة اليمن»

مراد المصري (أبوظبي)

ينشد منتخبنا الوطني الفوز الثالث على التوالي، عندما يلتقي اليمن في العاشرة مساء اليوم، على استاد آل نهيان بأبوظبي، ضمن الجولة الثالثة بالمجموعة الثامنة، من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى «مونديال 2026»، و«كأس آسيا 2027». وحقق «الأبيض» الفوز على نيبال والبحرين، في مستهل مشواره بالتصفيات، ليعتلي قمة المجموعة برصيد 6 نقاط، ويدرك أنه على أبواب قطع الخطوة المهمة لضمان التأهل إلى «الدور الحاسم»، في حال التفوق على اليمن في المباراتين المقبلتين، بداية من لقاء الليلة، ثم المواجهة التي تقام، ضمن الجولة الرابعة «بداية الدور الثاني» 26 مارس الجاري بالسعودية، وتحديداً في مدينة الخبر، على استاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية.

ويمني البرتغالي باولو بينتو، مدرب منتخبنا، باستعادة نغمة الانتصارات التي توقفت في آخر ثلاث مباريات لمنتخبنا في نهائيات كأس آسيا، وبعد الفوز على هونج كونج، تعادل «الأبيض» مع فلسطين، وخسر أمام إيران، ومن بعده قيرغيزستان في الدور الثاني بركلات الترجيح، بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي.

وشهدت تدريبات منتخبنا على ملعب جامعة نيويورك في أبوظبي، مشاركة جميع اللاعبين، وسط معنويات مرتفعة، برغبة حصد الانتصار، بطموح مواصلة المسيرة، من أجل العودة مرة أخرى إلى نهائيات كأس العالم، بعد غياب طويل منذ المشاركة الأولى والوحيدة في عام 1990.

وبحسب الأسماء المستدعاة إلى قائمة «الأبيض»، يتوقع أن يعتمد بينتو، على الحارس خالد عيسى، صاحب الخبرة في هذه المناسبات، مع وجود خيارات في الدفاع، أبرزها خالد الهاشمي، خليفة الحمادي، زايد سلطان، وبدر ناصر، وما بين الوسط والمقدمة، هناك فابيو ليما، علي سالمين، يحيى الغساني، علي صالح، سلطان عادل، وكايو كانيدو.

وركز منتخبنا خلال تحضيراته على الجاهزية الفنية والبدنية للمباراة، من خلال تحليل المنافس والسعي في المقام الأول للتركيز على مصادر القوة التي يملكها من أجل الخروج بالنتيجة المطلوبة.

من جانبه، أقام منتخب اليمن معسكراً تدريبياً في السعودية خلال الأيام الماضية بقيادة المدرب الجديد الجزائري نور الدين ولد علي، الذي قام بضم اللاعبين الذين ينشط أغلبهم خارج البلاد، في دوريات عُمان والبحرين والعراق، وغيرها.

ويدرك منتخب اليمن أن المواجهتين المقبلتين بمثابة فرصة للتمسك بأمل حجز أحد المقعدين المؤهلين إلى الدور الحاسم من التصفيات، وهو ما يجعله يدخل اللقاء المقبل برغبة التعويض، والخروج بنتيجة إيجابية مهما كانت الظروف التي يمر بها على الصعيد الفني.

وتعتبر هذه أول مواجهة بين منتخبنا ونظيره اليمني منذ نوفمبر 2019، ووقتها حقق «الأبيض» الفوز بثلاثية ضمن كأس الخليج العربي.

وتتمثل قارة آسيا بثمانية منتخبات في نهائيات مونديال 2026، مع احتمال ارتفاعها إلى تسعة حسب نتائج الملحق العالمي.

ويشتمل الدور الثاني من التصفيات على 36 منتخباً، قُسّمت على 9 مجموعات، تضمّ كل واحدة 4 منتخبات تتنافس بنظام الدوري المجزأ من مرحلتين، بين نوفمبر 2023 ويونيو 2024. يتأهل أول منتخبين من كل مجموعة إلى الدور الثالث من تصفيات كأس العالم، وفي الوقت عينه تحجز تلك المنتخبات مقاعدها في كأس آسيا 2027 في السعودية. وتقام قرعة الدور الثالث من تصفيات كأس العالم في 2024، حيث تُوزّع المنتخبات الـ18 المتأهلة على ثلاث مجموعات من ستة منتخبات، يتأهل أول منتخبين من كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم، في حين يُحدّد المقعدان المباشران المتبقيان لقارة آسيا عبر الدور الرابع في ملحق قاري، فيما سيكون هناك فرصة لمقعد إضافي من خلال دور خامس في الملحق العالمي.