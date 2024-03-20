40 فريقاً في كأس مينا لكرة القدم بدبي

دبي (الاتحاد)

تستضيف دبي بطولة «كأس مينا لكرة القدم» للناشئين التي تنظمها شركة سي بي إف بيرفورمانس، بدعم مجلس دبي الرياضي للعام الثالث، ويشارك فيها أكثر من 700 لاعب يمثلون 40 فريقاً من مختلف قارات العالم يتقدمهم نيوكاسل ونورويتش سيتي الإنجليزيان، وأطلس المكسيكي، وشيكاغو فاير، وسنترال برولكلين من أميركا، وملبورن الأسترالي، ومومباي الهندي، وتحتضن منافساتها ملاعب جبل علي للجولف والرماية، خلال الفترة من 4 إلى 6 أبريل 2024.

جاء ذلك، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر مجلس دبي الرياضي، وبحضور عادل البناي مدير قسم أكاديميات كرة القدم بمجلس دبي الرياضي، وكريس براون مؤسس كأس مينا، ولوك بلامب من نادي ومنتجع جبل علي للجولف والرماية.

ويجري بث منافسات البطولة على الأجهزة الرقمية لتتمكن عائلات اللاعبين في مختلف دول العالم والمتابعين للبطولة من مشاهدة المباريات مباشرة على أجهزتهم الرقمية، كما سيتم تصوير البطولة بوساطة شركة بيكسلوت، من خلال الكاميرات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي التي تقدم تحليلاً دقيقاً لأداء اللاعبين، وسيتم إرسال التقارير التي تحتوي على الإحصائيات والتحليلات إلى اللاعبين حتى يتمكن المدربون واللاعبون من مراقبة تقدم أدائهم باستخدام تحليلات جي جي 8.