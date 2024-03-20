الجمعة 22 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

40 فريقاً في كأس مينا لكرة القدم بدبي

40 فريقاً في كأس مينا لكرة القدم بدبي
21 مارس 2024 02:25

دبي (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة
حاكم الشارقة يتبادل التهاني مع رئيس وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي بمناسبة شهر رمضان
حاكم أم القيوين يستقبل ولي عهد الفجيرة والمهنئين بشهر رمضان

تستضيف دبي بطولة «كأس مينا لكرة القدم» للناشئين التي تنظمها شركة سي بي إف بيرفورمانس، بدعم مجلس دبي الرياضي للعام الثالث، ويشارك فيها أكثر من 700 لاعب يمثلون 40 فريقاً من مختلف قارات العالم يتقدمهم نيوكاسل ونورويتش سيتي الإنجليزيان، وأطلس المكسيكي، وشيكاغو فاير، وسنترال برولكلين من أميركا، وملبورن الأسترالي، ومومباي الهندي، وتحتضن منافساتها ملاعب جبل علي للجولف والرماية، خلال الفترة من 4 إلى 6 أبريل 2024.
جاء ذلك، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر مجلس دبي الرياضي، وبحضور عادل البناي مدير قسم أكاديميات كرة القدم بمجلس دبي الرياضي، وكريس براون مؤسس كأس مينا، ولوك بلامب من نادي ومنتجع جبل علي للجولف والرماية.
ويجري بث منافسات البطولة على الأجهزة الرقمية لتتمكن عائلات اللاعبين في مختلف دول العالم والمتابعين للبطولة من مشاهدة المباريات مباشرة على أجهزتهم الرقمية، كما سيتم تصوير البطولة بوساطة شركة بيكسلوت، من خلال الكاميرات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي التي تقدم تحليلاً دقيقاً لأداء اللاعبين، وسيتم إرسال التقارير التي تحتوي على الإحصائيات والتحليلات إلى اللاعبين حتى يتمكن المدربون واللاعبون من مراقبة تقدم أدائهم باستخدام تحليلات جي جي 8.

آخر الأخبار
حاكم الشارقة يتبادل التهاني مع رئيس وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي بمناسبة شهر رمضان
علوم الدار
حاكم الشارقة يتبادل التهاني مع رئيس وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي بمناسبة شهر رمضان
22 مارس 2024
حاكم أم القيوين يستقبل ولي عهد الفجيرة والمهنئين بشهر رمضان
علوم الدار
حاكم أم القيوين يستقبل ولي عهد الفجيرة والمهنئين بشهر رمضان
22 مارس 2024
حاكم عجمان وولي عهده يتقبلان تهاني ولي عهد الفجيرة والمهنئين برمضان
علوم الدار
حاكم عجمان وولي عهده يتقبلان تهاني ولي عهد الفجيرة والمهنئين برمضان
22 مارس 2024
حاكم الشارقة يواصل استقبال المهنئين بشهر رمضان
علوم الدار
حاكم الشارقة يواصل استقبال المهنئين بشهر رمضان
22 مارس 2024
«الأبيض» إلى «النقطة التاسعة»
الرياضة
«الأبيض» إلى «النقطة التاسعة»
22 مارس 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©