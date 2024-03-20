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الرياضة

اكتمال «مربع ذهب» بطولة خالد بن طناف

اكتمال «مربع ذهب» بطولة خالد بن طناف
21 مارس 2024 02:25

أبوظبي (الاتحاد)

تأهل «الشهامة» و«الاتحاد الرياضي» إلى نصف نهائي، بطولة خالد بن طناف المنهالي الرمضانية، التي تقام على ملاعب نادي بني ياس، ونجح «الشهامة» في تخطي «الغربية» 2-1 في مباراة دور الثمانية، فيما تفوق «الاتحاد الرياضي» على «سيوف العاصمة» بضربات الترجيح،.
وصعد «الزعيم للوساطة العقارية» وصيف نسخة العام الماضي إلى «مربع الذهب»، بعد الفوز على «فرست لاين» بضربات الترجي، و«إسناد أدنوك» على حساب «النخبة» 2-1.
وفي نصف النهائي، يلتقي «الاتحاد الرياضي» مع «الزعيم للوساطة العقارية»، و«الشهامة» مع «إسناد أدنوك».
شهدت مباريات ربع نهائي البطولة إثارة كبيرة وندية بين الفرق التي تتطلع إلى مواصلة التألق في البطولة والمنافسة بقوة على اللقب، وسط حضر جماهيري غير، وتحرص أعداد كبيرة منهم على حضور منافسات البطولة، في سهرة رمضانية رائعة، وتجاوز العدد 3 آلاف متفرج من أهل المنطقة في المباريات الأربع التي أقيمت في دور الثمانية، ومن المنتظر أن تشهد مواجهتا نصف النهائي إثارة وندية، في ظل الحضور الجماهيري الكبير الذي يثري البطولة، منذ انطلاقتها، ويسهم في تحفيز اللاعبين.

بطولة خالد بن طناف المنهالي
بطولة خالد بن طناف المنهالي الرمضانية
بطولة خالد بن طناف الرمضانية
بطولة خالد بن طناف
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