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انطلاق الدورة الرمضانية للاجئين السوريين في مريجيب الفهود

انطلاق الدورة الرمضانية للاجئين السوريين في مريجيب الفهود
21 مارس 2024 02:26

مريجيب الفهود (وام)

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توزيع المير الرمضاني على اللاجئين السوريين في المخيم الإماراتي الأردني بمريجيب الفهود

انطلقت في المخيم الإماراتي الأردني بمريجيب الفهود الدورة الرمضانية للاجئين السوريين، بمشاركة 860 شخصاً في مختلف المنافسات التي تشمل مسابقات حفظ القرآن الكريم والمسابقات الثقافية، فضلاً عن ألعاب كرة القدم والطائرة وشد الحبل والشطرنج.
افتتح الدورة قائـد فريق الإغاثة الإماراتي حسن سالم الغول القايدي، بحضور نائبه يوسف عبدالله الهرمودي، ومتطوعي فريق الإغاثة الإماراتي والمدير الأمني للمخيم عطوفة/ منير محمود الشخانبة والأهالي من سكان المخيم. وفي كلمته الافتتاحية أعرب قائد فريق الإغاثة الإماراتي عن سعادته ومتطوعي الفريق لمشاركتهم هذا الشهر الفضيل بين إخوتهم اللاجئين في المخيم، مؤكداً حرص هيئة الهلال الأحمر الإماراتي على توفير كافة وسائل الترفيه المتاحة لهم لإدخال البهجة والسرور على قلوب ساكني المخيم، ليمضوا أوقاتاً مفيدة خلال الشهر الفضيل.

مريجيب الفهود
مخيم مريجيب الفهود
اللاجئون السوريون
النازحون السوريون
المخيم الإماراتي الأردني
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