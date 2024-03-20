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الرياضة

انطلاق بطولة الاتحاد الدولي للبادل في ند الشبا

انطلاق بطولة الاتحاد الدولي للبادل في ند الشبا
21 مارس 2024 02:25

رضا سليم (دبي) 

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انطلقت منافسات بطولة الاتحاد الدولي للبادل فئة (رايز) ضمن فعاليات النسخة 11 من «دورة ند الشبا الرياضية» بمشاركة 46 فريقاً من الرجال والسيدات من مختلف دول العالم، بحضور الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد البادل، وأقيمت 9 مباريات في اليوم الأول، وفاز الثنائي جورج هيرنان وتشافي ماسون على الثنائي ألخاندرو تشافيلي وألفارو كليمنت بنتيجة (6-2 و6-4)، وفاز فيليب أورليف وإيفان لوبيز على سباستياو ميندونكا وبلينيو فيراو بنتيجة (6-7 و6-4 و6-3)، وفاز خافيير رودريجز وجوليان لاكاموار على بودان ليفشوك ودانيل افدوكيموف بنتيجة (6-3 و6-2).
وفاز رودريجو كاساسيكا ومايكل بلانكو على محمود العطار وأحمد المهيري بنتيجة (6-0 و6-1)، وفاز آرثر هوجونينك وبيير فنسنت على سيف الحمادي وقاسم الشرافي بنتيجة (6-0 و6-1)، ومارتن مارتنيز وهوجو كاباروس على أوجستين فرنانديز وجيسوان ألكسيس بنتيجة (6-1 و6-7 و6-4)، وفاز أرشام مرادي وسهراب درافشي، على رامتين فاتوريتشي وأريا جعفر بنتيجة (3-6 و6-1 و6-4)، ورومان سيشيز وفرانسوا فيليب على خالد مجديش وخليل بن لالحوم بنتيجة (6-2 و6-2)، وإجناسيو جونزاليس غاديا وخافيير بويرتو إلفيرا على أوليفر سزاكاس وأندريه بيرو بنتيجة (6-2 و6-1).
من ناحية أخرى، تختتم اليوم منافسات بطولة تحدي الموانع التي يشارك فيها أكثر من 400 رياضي من الرجال والسيدات فيما تتواصل مباريات بطولة كرة السلة على الكراسي المتحركة في نادي دبي لأصحاب الهمم، حيث يلتقي ماي دبي مع محاكم دبي، تليها مواجهة بلدية دبي مع هيئة الطرق والمواصلات، ويلتقي فريق هيئة تنمية المجتمع مع فريق مركز وريزيدنس البستان، وفريق الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية دبي مع فريق هيئة كهرباء ومياه دبي. 
في الوقت نفسه، اعتمدت اللجنة المنظمة جدول مباريات بطولة الكرة الطائرة التي تنطلق يوم الجمعة في الصالة الرئيسة بمجمع ند الشبا الرياضي، وتضم 8 فرق قسمت إلى مجموعتين، حيث تضم المجموعة الأولى كلاً من فريق زعبيل، الإمبراطور، فهود زعبيل، والعميد، فيما تضم المجموعة الثانية كلاً من فريق الجوارح، إسبيدر تيم، بن ثاني، والملك.
وتدشن مباراة فريق زعبيل (1) مع فريق فهود زعبيل منافسات اليوم كما يلتقي فريق الإمبراطور مع فريق العميد، وذلك ضمن منافسات المجموعة الأولى، وفي اليوم الثاني تقام منافسات المجموعة الثانية حيث يلتقي فريق الجوارح مع فريق اتش ام اس، ويزعبيل (2) مع فريق الملك، فيما يلتقي الأحد فريق فهود زعبيل مع فريق العميد، وزعبيل (1) مع الإمبراطور.
وتتواصل المنافسات يوم الاثنين المقبل، حيث يلتقي فريق اتش ام اس مع فريق الملك، ويلتقي فريق الجوارح مع فريق زعبيل (2)، ويلتقي فريق الإمبراطور مع فريق فهود زعبيل يوم الثلاثاء المقبل كما يلتقي فريق العميد مع فريق زعبيل (1)، وسيكون يوم الأربعاء، هو آخر أيام تصفيات المجموعات حيث يلتقي فريق الملك مع فريق الجوارح ويلتقي فريق زعبيل (2) مع فريق اتش إم اس، وتقام يوم الجمعة 29 مارس منافسات نصف النهائي حيث يلتقي أول المجموعة الأولى مع ثاني المجموعة الثانية، وأول المجموعة الثانية مع ثاني المجموعة الأولى، فيما تقام يوم السبت مباراة تحديد صاحب المركز الثالث، على أن تقام المباراة النهائية يوم الأحد 31 مارس.

دورة ند الشبا الرياضية
مجمع ند الشبا الرياضي
دورة ند الشبا الرياضية الرمضانية
دورة ند الشبا
بطولة ند الشبا
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